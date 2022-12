Budget municipal 2023 : la valeur moyenne d’une résidence bondit de 20 % à Maria

Ce budget révèle, par le fait même, une hausse de 20 % de la valeur moyenne des résidences.

Malgré ce bond, la Municipalité limitera la hausse du compte de taxes d’une résidence bénéficiant de tous les services municipaux à près de 4 %.

L’augmentation des coûts pour les citoyens va se chiffrer à environ 4,3 %, ce qui représente environ 102 $ par unité d'habitation moyenne par année. L'évaluation moyenne d'une habitation à Maria est de 190 000 $ , indique le maire de la Municipalité de Maria, Jean-Claude Landry.

Ce dernier fait valoir que cette augmentation est inférieure au taux d’inflation qui se situait à 6,9 % en octobre passé.

Jean-Claude Landry affirme que le conseil municipal a tenté de limiter les coûts déboursés par les citoyens (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L'an dernier, le budget de fonctionnement, qui s'élevait à 4,7 millions de dollars, prévoyait une augmentation d'environ 3 % des taxes foncières.

« On n’échappe pas à l’inflation comme toutes les municipalités, mais le conseil a tenté de limiter le plus possible les coûts pour les citoyens. » — Une citation de Jean-Claude Landry, maire de la Municipalité de Maria

Cette année, les contribuables profiteront d'un allégement puisque le taux de la taxe foncière passera de 0,99 $ à 0,89 $ par 100 $ d'évaluation.

En plus de la diminution du taux de la taxe foncière, les citoyens débourseront moins d'argent pour les services municipaux qui leur seront offerts, tels que l'aqueduc, les égouts et la collecte des matières résiduelles.

Frais des services municipaux en 2023 : Aqueduc : 238 $ (-23 $ par rapport à 2022)

Égouts : 297 $ (-7 $ par rapport à 2022)

Collecte de matières résiduelles : 201 $ (-4 $ par rapport à 2022)

Hausse de la valeur des résidences

Selon M. Landry, la hausse de 20 % de la valeur moyenne des résidences est une bonne nouvelle pour les propriétaires puisque leurs propriétés gagnent de la valeur.

Ce bond demeure cependant une moins bonne nouvelle pour les nouvelles familles qui souhaitent s'implanter dans la municipalité puisque le prix des maisons devient plus élevé.

« Ça a été une surprise que les évaluations foncières moyennes fassent un bond aussi élevé. » — Une citation de Jean-Claude Landry, maire de la Municipalité de Maria

Il estime que cette hausse pourrait ralentir le développement économique de Maria puisque les nouveaux arrivants devront surmonter bon nombre de défis avant de s'y établir.

Depuis cinq ans, la population de Maria a augmenté parce que l’offre de services est là. On axe beaucoup sur l’activité physique, le plein air et le mode de vie sain, donc c’est attrayant pour les jeunes familles. Toutefois, on appréhende les prochaines années parce que l’accès aux logements est plus difficile pour eux , s'inquiète le maire.

« C’est une préoccupation pour nous. » — Une citation de Jean-Claude Landry, maire de la Municipalité de Maria

Selon le maire, au cours de la dernière année, 14 nouvelles maisons ont été bâties à Maria (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Plusieurs projets sur la table

Le plan triennal d'immobilisations de Maria prévoit des investissements de 7,3 millions de dollars pour l'amélioration des infrastructures municipales et de loisirs.

Le principal projet compris dans ce plan est la réfection de la rue des Chardonnerets.

« Pour 2023, le gros projet, c’est la réfection de la rue des Chardonnerets qui est en face de l’école Saint-Donat. C’est une nécessité parce qu’elle est au cœur de Maria. » — Une citation de Jean-Claude Landry, maire de la Municipalité de Maria

On veut en faire une rue qui soit sécuritaire, adaptée aux transports actifs avec une piste cyclable et un trottoir qui va permettre aux gens de marcher en sécurité dans le milieu du village , explique Jean-Claude Landry.

Le maire soutient que le conseil s'affaire actuellement à consolider le financement. Les plans et devis du projet devraient également être reçus sous peu, ce qui va permettre à la Municipalité de lancer un appel d'offres au cours de l'hiver.

M. Landry souhaite que le projet se concrétise en 2023 et que les travaux de réfection ne dépassent pas les 5 millions de dollars.

La Municipalité de Maria a plusieurs projets dans la mire (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

D'autres projets sont aussi prévus dans le cadre du programme d’immobilisations, soit la réfection du garage municipal et de la caserne de pompier ainsi que la construction de la nouvelle passerelle de ski de fond près du Centre de plein air.

De plus, Jean-Claude Landry soutient que des travaux devraient être mis en branle dans les prochaines années pour stabiliser les berges entre le bureau de poste et la rivière Verte à Maria.

La caractérisation écologique des fonds marins est en train se de compléter. La prévision est d'aller en consultation publique au printemps pour présenter le projet et on verra s'il est possible de le faire d'ici la fin 2023 ou en 2024 , souligne le maire.

En juin dernier, la Municipalité s'était fait octroyer une aide financière de 9,3 millions de dollars pour lutter contre l'érosion des berges.