SaskEnergy devrait attendre avant d’augmenter les tarifs de gaz, selon des experts

Dans sa demande de changement de tarif soumise au Comité, SaskEnergy propose d’augmenter les tarifs de gaz naturel de 8 % d’ici la fin de l’année d'imposition 2022. L’entreprise demande aussi qu’une hausse de 5 % soit appliquée à partir de juin 2023, et une autre augmentation de 5 %, en 2024.

SaskEnergy propose également d’augmenter les tarifs de concurrence payés par les consommateurs de 30 % en 2022. Ces tarifs sont liés au prix du gaz naturel que la société de la Couronne rachète aux producteurs.

Dans son rapport (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) soumis au ministre responsable de SaskEnergy, Don Morgan, le Comité de révision des tarifs des services publics suggère plutôt de maintenir les augmentations de tarifs de concurrence et de frais de transport proposées en août dernier.

Le Comité précise également qu’il n’est pas possible de prendre en considération les augmentations proposées pour les années 2023 et 2024 par SaskEnergy et remet en cause le fait de proposer des augmentations sur plusieurs années.

Les membres du Comité indiquent aussi qu’ils n’ont reçu aucune information pour 2023 et 2024, ce qui rend difficile pour eux de donner une approbation pour la hausse des tarifs à venir. Ils suggèrent notamment de soumettre des demandes de changement de tarif à des intervalles plus réguliers, pour de plus petites hausses.

Le Comité d’examen des tarifs demande donc au gouvernement provincial d’attendre après février 2023 avant de donner son feu vert pour la hausse des tarifs du gaz naturel. C’est à ce moment que la société pourra fournir plus d’information sur son état financier et faire des prévisions en conséquence.

Un porte-parole du gouvernement de la Saskatchewan affirme que les recommandations de ce comité d’experts seront « étudiées de près ».

Avec les informations de Nicholas Frew