Qu’est-ce qui sera ouvert ou fermé pour Noël au Québec?

Cette année, la fête de Noël tombe un dimanche. Et pour l'occasion, plusieurs commerces et services fermeront leurs portes pendant toute la fin de semaine. Voici une liste des établissemnets qui seront ouverts – ou qui seront fermés – pendant cette période, à Montréal comme ailleurs au Québec.

Le 24 décembre, les établissements d'alimentation, commerces, magasins, et centres commerciaux seront ouverts jusqu' à 17 h et resteront fermés le lendemain, jour de Noël. Ils pourront ouvrir dès 13 h, le lundi 26 décembre, et fermer à 21 h .

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) fermeront dimanche et n’ouvriront qu’à 13 h, lundi. Même chose pour celles de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Toutefois, pour connaître l'horaire du temps des fêtes des 23 succursales actuellement en grève, la SQDC recommande vivement à ses clients de consulter son site Internet.

Les banques fermeront leurs portes dimanche et lundi; certaines d’entre elles seront également fermées le mardi. Et toutes retrouveront leurs horaires habituels le mercredi.

Les guichets automatiques situés à l’entrée des institutions financières, en revanche, seront accessibles.

Transport en commun

Partout au Québec, les horaires des transports en commun seront modifiés les 25 et 26 décembre. La Société de transport de Montréal ( STM) recommande fortement à ses clients de consulter son site Internet avant de se déplacer.

Les horaires des musées seront aussi affectés. Le Musée des beaux-arts de Montréal fermera ses portes les 25 et 26 décembre. De son côté, le Musée de la civilisation de Québec fermera le 25, mais ouvrira ses portes au public le 26 décembre.

Le bureau accès Montréal sera fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

Le Comptoir de service du chef-lieu de la cour municipale de Montréal fermera ses portes les 23, 26, 27 et 30 décembre, ainsi que les 2 et 3 janvier.

Enfin, bon nombre de bibliothèques de la métropole seront fermées les 24, 25 et 26 décembre.

Pour d'autres établissements et organisations situés ailleurs au Québec, il est recommandé de visiter les différents sites web pour obtenir plus d'informations.