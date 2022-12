La STQ prévoit un temps des Fêtes sans problèmes à la traverse de Tadoussac

À trois reprises au cours des trois dernières semaines, la traversée entre les deux rives de la rivière Saguenay ne s’est faite qu’à un seul bateau durant toute une journée, au lieu des deux habituels. Les traversées du 6, 13 et 19 décembre ont donc été effectuées à 40 minutes d’intervalle, au lieu des 20 minutes normalement prévues à l’horaire.

On peut rassurer les gens: pour le temps des Fêtes, on sera à deux navires, et à l’horaire qui est prévu, affirme le porte-parole de la STQ , Bruno Verreault.

La STQ avait dû réduire son service de traverse à l’embouchure du Saguenay les 6 et 13 décembre parce qu’elle avait prêté un de ses deux navires à la traverse de l’Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-rive. C’était pour aider les commerçants de l’île à faire entrer les véhicules à plus gros gabarits sur l’île. Il fallait offrir un service ponctuel lors de ces deux journées.

Lorsqu'un seul navire assure la traverse entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, le temps d'attente pour les usagers est de 40 minutes. Le temps normal, à deux navires, est de 20 minutes (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le navire Félix-Antoine-Savard a repris du service à l’Isle-aux-Coudres le 19 décembre. La STQ ne prévoit pas devoir prêter le navire de Tadoussac à quelconque traverse québécoise lors des prochaines semaines.

Pas de problèmes d'effectifs, selon la STQ

C’était cependant un problème de main-d'œuvre qui avait empêché un deuxième navire d'assurer la traverse entre Tadoussac et Baie-Ste-Catherine, lundi le 19 décembre. Un membre de l’équipage était malade et la direction n’a pas été en mesure de le remplacer, indique Bruno Verreault.

Le porte-parole de la STQ refuse toutefois de qualifier la fragilité de l’équipage. Il faut comprendre que les navires de la traverse nécessitent un capitaine, un lieutenant, un chef mécanicien, un huileur et quatre matelots à pleine capacité. Lundi, il manquait un membre de l’équipage pour compléter l’effectif minimal, avance-t-il.

La STQ ne juge pas nécessaire de renforcer ses effectifs en vue de la période des Fêtes, alors que bon nombre de Nord-Côtiers franchiront les eaux du fjord du Saguenay. On a vraiment tout le personnel requis pour offrir le service de la traverse à deux navires durant la période des Fêtes. On n’a pas de problème de pénurie de main-d'œuvre actuellement.

La traverse Tadoussac-Baie-Ste-Catherine continuera de fonctionner sur son horaire habituel tous les jours de la période des Fêtes.