Les ventes au détail ont augmenté de 1,4 % à 62 milliards $ en octobre

Les chiffres préliminaires pour novembre suggèrent un recul des ventes au détail, a indiqué l'agence fédérale.

Les prix plus élevés des produits de base comme l'essence et la nourriture ont contribué à faire grimper les ventes au détail de 1,4 % à 62 milliards de dollars en octobre. Cependant, les ventes de détail globales sont restées inchangées en termes de volume pour le mois.

Les données indiquent une poursuite de la tendance stagnante qui a persisté tout au long de cette année , a précisé Andrew Grantham, économiste principal chez Marchés des capitaux CIBC , dans une note aux clients.

Les premiers chiffres de Statistique Canada pour novembre indiquaient un affaiblissement des dépenses en biens – malgré les ventes du Vendredi fou à la fin du mois.

L'estimation préliminaire indiquait une baisse de 0,5 % des ventes au détail le mois dernier, mais l'agence a averti que le chiffre serait révisé.

Les chiffres suggèrent que les dépenses en biens ne vont nulle part rapidement, avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt qui entravent le désir et la capacité des ménages à augmenter les volumes de dépenses , a précisé M. Grantham.

Alors que les dépenses en services devraient être un petit point positif au dernier trimestre de 2022, cela pourrait s'estomper au cours de la nouvelle année, a-t-il ajouté.

« Alors que nous allons vers 2023 et que les taux d'intérêt plus élevés commencent à toucher une plus grande proportion de ménages, même les dépenses de services pourraient commencer à éprouver des difficultés. » — Une citation de Andrew Grantham, économiste principal chez Marchés des capitaux CIBC

Pour le mois d'octobre, la hausse des prix a stimulé les ventes des stations-service de 6,8 %, alors que les ventes des stations-service en volume ont chuté de 3,3 %.

Les ventes des magasins d'alimentation ont augmenté de 2,2 %, dominées par les supermarchés et autres épiceries, qui ont progressé de 2,5 %.

Les ventes au détail de base en octobre – qui excluent les stations-service et les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles – ont augmenté de 0,9 %.

Les ventes des magasins de meubles et d'accessoires de maison ont chuté de 1,0 % en octobre par rapport au mois précédent.

Les magasins d'appareils électroniques et ménagers ont enregistré une baisse de 0,9 % de leurs ventes, les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires ont vu leurs ventes chuter de 0,6 % et les ventes des magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres ont diminué de 0,5 %, selon Statistique Canada.

Dans la plupart des provinces et des territoires, les ventes au détail ont augmenté de septembre à octobre, à l'exception de l'Ontario (-0,3 %). Au Québec, elles ont connu une hausse de 2,6 %, tandis que la région de Montréal a vu une augmentation de 4,9 %.

Dans les Maritimes, la hausse des ventes au détail était de 5,9 % en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, de 3,2 % au Nouveau-Brunswick et de 2,9 % à Terre-Neuve-et-Labrador.