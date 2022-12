Sylvain Gaudreault officiellement en poste à la direction générale du Cégep de Jonquière

Sylvain Gaudreault a précisé sa volonté de faire de son établissement d’enseignement un leader sur les enjeux de transition socioécologique.

Nous avons tout ce qu'il faut pour positionner le Cégep de Jonquière sur les défis du 21e siècle. On lance bientôt les travaux du centre de recherche des Technologies des Énergies Renouvelables et du Rendement Énergétique [TERRE] et c’est extraordinaire. Nous pourrons former des étudiants et faire de la recherche sur les énergies renouvelables. Mon ambition, c’est que le Cégep de Jonquière soit le leader au Québec dans les institutions d’enseignement supérieur dans ces enjeux-là , a-t-il indiqué à l'émission C’est jamais pareil.

Les enjeux de recrutement sont toujours d’actualité dans la région. Ils sont notamment causés par le vieillissement de la population et l’exode des jeunes vers les grands centres.

Il s’agit d’un défi pour les régions ressources [...] Il y a quatre cégeps dans la région et c’est moins de se regarder que de se positionner régionalement contre le Québec. Il faut miser sur nos forces. Nous avons l’école supérieure en communication avec ATM qui est unique au Québec. Nous avons une famille de programmes dans le domaine social et nous avons les techniques administratives. Nous avons donc tout ce qu’il faut , dit-il.

Les objectifs du nouveau directeur-général du Cégep de Jonquière ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est jamais pareil Les objectifs du nouveau directeur-général du Cégep de Jonquière. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

Une solution à la pénurie de main-d’œuvre

Selon M. Gaudreault, les cégeps comme celui de Jonquière peuvent contribuer à pallier la problématique de main-d'œuvre qui touche le marché du travail.

Comme institution d’enseignement supérieur, nous sommes la clé dans une région comme la nôtre sur la question de la pénurie de main-d'œuvre. Parce qu’on peut répondre à des d’entreprise qui ont des besoins de formation sur mesure. Le Cégep de Jonquière a également deux centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), ça, nous sommes pionniers au Québec. Nous avons le Centre de production automatisé (CPA) qui est vraiment au cœur de l’enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Le Cégep de Jonquière est un pôle de développement régional majeur et fondamental , précise-t-il.