Reproduire le plus grand estuaire au monde en 3D

C’est ce à quoi se consacre depuis cinq ans Simon Saint-Onge Drouin, spécialiste des sciences physiques et responsable du développement des modèles numériques tridimensionnels de l’estuaire du Saint-Laurent à l’Institut Maurice-Lamontagne.

Depuis des mois, le chercheur modélise des courants marins et des déplacements de masses d’eau afin d’en améliorer la prévisibilité. L’objectif est d’établir un système de sécurité maritime de calibre mondial afin de protéger les écosystèmes marins du Canada.

Cette reproduction en 3D de l'estuaire devrait notamment améliorer la réponse en cas d'urgence environnementale.

Imaginons un déversement de pétrole au large de Matane lors d’un printemps terriblement pluvieux. La modélisation pourra prédire où la nappe de pétrole devrait voyager. On va avoir la position, la date et le moment du déversement. On va mettre ça dans le modèle, puis le modèle va dire voici où, dans les prochaines heures, devrait se retrouver le pétrole qui a été déversé à cet endroit , explique Simon Saint-Onge Drouin.

Des nappes d'hydrocarbures à la dérive (photo d'archives). Photo : Garde côtière canadienne

Modéliser le passé, mais aussi le futur

S'il pleut ou si on prévoit une quantité importante de pluie et de forts vents dans les heures qui suivent le déversement, le modèle en tiendra compte. La modélisation de l’estuaire est aussi couplée avec un modèle atmosphérique d’Environnement Canada , explique-t-il. J’utilise les résultats de leur modèle pour mettre ça à la surface du modèle océanique que moi j’ai développé, donc le modèle tient compte de la température de surface, des précipitations, des vents, donc ça tient compte de toutes les saisons.

Il arrive que ce soit le chercheur lui-même qui prenne la température de l’eau, mais les données pour fabriquer le modèle proviennent aussi de l’ensemble des collectes effectuées depuis des années par Pêches et Océans Canada ou le Service hydrographique du Canada.

« Le modèle assimile tout ce qui est produit par les autres modèles pour donner la meilleure prédiction possible. » — Une citation de Simon Saint-Onge Drouin, spécialiste des sciences physiques à l’Institut Maurice-Lamontagne

Il arrive que le scientifique participe aux prélèvements effectués par les équipes de Pêches et Océans, mais l'ensemble des données provient de différentes sources cumulées au fil des années et de liens avec des modèles comme ceux d'Environnement Canada. Photo : Gracieuseté : Pêches et Océans Canada - Institut Maurice-Lamontagne

Toutes ces données pourront aussi être utilisées pour évaluer la distribution de différentes particules. Ça pourrait être, par exemple, une floraison d’algues toxiques. Les courants produits par ce modèle peuvent être utilisés pour transporter n'importe quoi , souligne le scientifique.

Soutien à la navigation

Ce travail, qui s’inscrit dans le cadre du plan de protection des océans, devrait aussi aider à renforcer la sécurité de la navigation. Cette modélisation en 3D de l’estuaire transmettra en temps réel les courants marins et les niveaux d'eau aux bateaux qui se déplacent dans l’estuaire.

La modélisation permettra de prévoir les mouvements des courants de l'estuaire. Photo : Gracieuseté : Pêches et Océans Canada - Institut Maurice-Lamontagne

Ces informations peuvent s’avérer précieuses lors d’intempéries ou lorsque le niveau d’eau est critique pour le tirant d’eau d’un navire. Des fois, ça passe tout juste, donc d'avoir une bonne précision sur le niveau d'eau actuel en fonction des marées, de tous les phénomènes qui peuvent influencer les niveaux d'eau, c'est une chose qui est aussi très importante , commente Simon Saint-Onge Drouin.

Ces données transmises par la modélisation viendront s’ajouter à la bathymétrie.

La bathymétrie est la science de la mesure des profondeurs et du relief de l'océan pour déterminer la topographie du sol de la mer. Sources : site Géophysique GPR International

De l'usage de la 3D

Des modélisations des cours d’eau navigables existent un peu partout à travers le monde, mais pas toujours en 3D. Cette technologie s'avère toutefois très utile en raison des particularités de l’estuaire maritime du Saint-Laurent. Parce que la colonne d'eau n’est pas du tout uniforme. Plus on s'en va en profondeur, plus c'est sale, plus c'est dense , indique Simon Saint-Onge Drouin.

Le modèle tridimensionnel permet de reproduire l’ensemble de la colonne d’eau, même si ce sont surtout les courants de surface qui bougent le plus rapidement.

Les différentes profondeurs du Saint-Laurent de Pointe-des-Monts à Trois-Rivières. Photo : Gracieuseté : Pêches et Océans Canada - Institut Maurice-Lamontagne

Simon Saint-Onge Drouin rappelle qu’il ne se passe pas la même chose en profondeur qu'en surface. En général, en surface, surtout qu'il y a les vents qui agissent en surface, il y a toutes sortes de phénomènes qui font que la variabilité peut être très importante, mais quand on est à une plus grande profondeur, c'est souvent plus uniforme en termes de vitesse , précise le chercheur.

L’estuaire du Saint-Laurent est un environnement complexe et très dynamique.

Les prévisions n’y sont pas simples, la modélisation non plus. La bathymétrie y est très accidentée , décrit Simon Saint-Onge Drouin. En face de Tadoussac, à la tête du chenal [laurentien], le fond passe d’à peu près 330 mètres à certains endroits jusqu’à 20 mètres de profondeur et il y a des courants qui sont très importants, surtout les courants de marée. Les courants de marée couplés à la bathymétrie complexe, en fait un milieu où il y a énormément de mélange.

D'une longueur de 370 km et d'une largeur de 48 km à son embouchure avec un débit moyen annuel de 13 000 m3/sec, l’estuaire du Saint-Laurent, qui va de la pointe est de l’île d’Orléans jusqu’à la hauteur de Pointe-des-Monts sur la Côte-Nord, est le plus grand estuaire du monde et un des plus profonds. Sources : Portrait global de l’état du Saint-Laurent 2019 (Nouvelle fenêtre)

À tout cela s’ajoute, poursuit le chercheur, le fort débit de ce fleuve, le troisième plus important en Amérique du Nord. L’apport d’eau douce y est aussi considérable. Ça représente toutes sortes de défis sur le plan de la modélisation numérique pour bien représenter tous ces processus physiques , commente M. Saint-Onge Drouin.

Première phase presque terminée

Le travail de modélisation est en un d’équipe. À travers le Canada, six régions ont été ciblées dans le cadre du plan de protection des océans. Tous les modélisateurs collaborent entre eux. Le travail s’effectue en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada. Je travaille aussi avec une équipe plus rapprochée à l'Institut Maurice Lamontagne , ajoute M. Saint-Onge Drouin.

La première phase de la modélisation 3D de l’estuaire devrait être complétée dans les premiers mois de 2023.

Un rapport sera remis le 20 février et un processus d’évaluation des performances du modèle devant un comité scientifique aura lieu durant le mois de mars.

L’Institut travaillera ensuite de concert avec Environnement Canada et Changements climatiques (ECCC) pour développer la version fonctionnelle du modèle.

À terme, d’ici un an ou deux, la modélisation fournira quatre fois par jour des prévisions de courants de surface et de niveaux d’eau pour les 48 heures à venir.

C’est Environnement Canada qui exploitera l‘outil, mais le développement et la recherche sur le modèle de l’estuaire continueront d’être effectués par Pêches et Océans Canada. Des améliorations au modèle seront incorporées périodiquement à travers un processus de révision et d’approbation par les pairs.