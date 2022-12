Hausse de 4,8 % de l’impôt foncier à Témiscouata-sur-le-Lac

Pour une résidence moyenne évaluée à 174 526 $ à Témiscouata-sur-le-Lac, cette augmentation de l'impôt foncier représente un montant supplémentaire qui varie entre 109 $ et 155 $, selon le secteur où se situe la résidence, et en fonction des services, comme l'aqueduc et les égouts, auxquels le bâtiment est branché.

Le conseil municipal a dû conjuguer avec l'inflation dans l'élaboration de son budget. L'indice des prix à la consommation (IPC) atteignait 6,9 % en octobre dernier au Canada.

L'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont eu un impact sur les finances de Témiscouata-sur-le-Lac alors que certains prêts ont dû être refinancés à des taux plus élevés.

L'augmentation des coûts en énergie, notamment le carburant, et en traitement des matières résiduelles, a aussi fait croître les dépenses de la Ville.

« On a eu un budget qui a été très difficile à boucler cette année. » — Une citation de Denis Blais, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Pour tenter d'amoindrir cette flambée des dépenses, le conseil municipal a dû faire des choix, explique le maire Denis Blais.

Une somme de 550 000 $ a notamment été prise dans le surplus non affecté de l'administration.

Les élus ont aussi choisi de limiter l'indexation de leur salaire et d'élaborer le budget sur une plus longue période, en commençant à le préparer en septembre.

En loisirs, entre autres, on a eu des choix difficiles à faire au niveau de nos commandites. On sait que Témiscouata-sur-le-Lac, étant la ville centre du Témiscouata, est souvent sollicitée pour participer à des commandites au niveau des organismes communautaires. Donc, on a eu des choix difficiles à faire et il va y avoir des coupures , explique Denis Blais.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, lors de l'inauguration de l'aréna cet automne (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le conseil municipal a aussi adopté le plan triennal d’immobilisations (PTI) pour 2023, 2024 et 2025. Il prévoit des investissements de 4,8 millions de dollars.

Le maire note que les projets déjà prévus pour 2023 comme la réfection de terrains de baseball ou celle du bloc sanitaire de la plage de Notre-Dame-du-Lac doivent toujours se réaliser.

Par contre, peu de projets sont inscrits au PTI pour 2024 et 2025.

Il n'y a pratiquement rien de prévu pour les années 2024 et 2025. On va devoir, au cours des prochaines années, vraiment porter un regard sur nos façons de faire. J'ai mandaté la Ville de trouver des façons efficientes d'offrir nos services , indique le maire.

« Il y aura des tiroirs qu'on aura à ouvrir pour voir si des sommes peuvent être récupérées pour les budgets à venir parce qu'on s'attend à ce que les prochaines années ne soient pas faciles. » — Une citation de Denis Blais, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Le conseil note toutefois que la richesse foncière imposable de la Ville est passée de près de 515 millions de dollars à un peu plus de 522 millions de dollars. Il attribue cette variation par la construction de nouveaux immeubles et par la rénovation de bâtiments existants qui a fait augmenter leur valeur.

L'aréna et le centre récréatif finalement moins chers que prévu

Les projets de construction de l'aréna Cascades et du Centre récréatif PGR ont coûté moins cher que prévu avec des dépenses de 20,8 millions de dollars. Le budget était de 21,5 millions de dollars.

Selon le conseil municipal, cela se traduit par des économies de 17 $ sur le compte de taxes moyen alors que le montant alloué pour rembourser la facture pour ces infrastructures s'élève à 22 $ plutôt qu'à 39 $.