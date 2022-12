La neige ensevelit les transports dans le sud de la Colombie-Britannique

À l'aéroport de Vancouver, des passagers ont passé plus de 10 heures dans des avions coincés sur le tarmac et l'ensemble du trafic aérien a été suspendu en matinée à cause de la situation « sans précédent ». Des perturbations semblables touchent les aéroports de Victoria, Kelowna et Abbotsford.

Quinze centimètres de neige sont tombés sur la région de Vancouver pendant la nuit et près de 25 centimètres sur le sud de l'île de Vancouver. Environnement Canada prévoit de 5 à 10 centimètres de neige supplémentaires dans la plupart des secteurs avant la fin de la journée.

Au même moment, une vague de froid s'abat sur la province, avec des avertissements de froid extrême dans l'Intérieur et le Nord. Plusieurs records de températures ont été battus lundi, les températures atteignant -46,8 C à l’ouest de Williams Lake et -37.5 C à Quesnel.

Routes dangereuses et transports en commun perturbés

Les autorités demandent aux automobilistes d’éviter de prendre la route, surtout s'ils n'ont pas de pneus d'hiver. Ils conseillent à ceux qui ont des pneus d’hiver et qui doivent se déplacer d’avoir une trousse d’urgence.

Des avertissements de neige sont en vigueur pour l'autoroute Coquihalla au sud de Merritt, la route Okanagan connector, la route 3 jusqu’à Princeton et le canyon Fraser. À Abbotsford, dans la vallée du Fraser, la police rapporte des conditions de voile blanc le long de l'autoroute Transcanadienne.

BC Transit annonce que les services d’autobus sont suspendus mardi à Victoria et dans la vallée Cowichan, sur l’île de Vancouver, ainsi que dans certains secteurs de la vallée du Fraser.

Translink, qui dessert le Grand Vancouver avertit également les usagers des transports en commun de s’attendre à des retards dans tout le réseau, mais en particulier avec le réseau des autobus. Un service d’autobus minimal sera en place dans certains secteurs, à Vancouver, Burnaby et la rive nord.

Des employés conduisent le Skytrain mardi matin pour éviter que la neige qui tombe sur la voie ne déclenche les freins d’urgence. Les portes des wagons sont également déneigées de temps à autre, ce qui cause des retards.

Les traversées du Seabus et le train West Coast Express ne sont pas touchés par les intempéries. Le service d'autobus Handydart priorise les usagers avec des rendez-vous médicaux.

Translink dit être en contact étroit avec les municipalités pour coordonner le déneigement des routes principales et prévoir des camions de déglaçage pour dégivre

Traversées et examens annulés

BC Ferries a également annulé toutes ses premières traversées matinales  (Nouvelle fenêtre) dans le sud de la province en raison du mauvais temps et des conditions routières qui empêchent les passagers de se rendre aux ports.

L’Université de la Colombie-Britannique a déclaré dans un tweet que tous les examens prévus au campus de Vancouver à 8 h 30 et 12 h, mardi, sont annulés. L’Université Simon Fraser a aussi annulé tous les examens, services et activités jusqu’à 14 h 30 mardi.

L’Université de Victoria a fermé son campus en raison des précipitations importantes. Les examens en ligne sont par contre maintenus.

L’Université de Victoria et l'Université de la Vallée du Fraser ferment également leurs campus en raison des intempéries.

La banque alimentaire du Grand Vancouver a aussi annoncé qu'elle doit fermer ses portes mardi.

Pannes d’électricité

Selon BC Hydro, plus de 7000 foyers sont privés d'électricité dans la région de Vancouver, sur la côte Sunshine et dans le sud de l'île de Vancouver, entre Sooke et Port Renfrew.

Les heures prévues pour rétablir le courant varient d'une région à l'autre. À certains endroits, des équipes sont déjà sur place.