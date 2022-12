Santé N.-É. rappelle aux familles les restrictions de visite avant les vacances

L'autorité sanitaire indique qu'elle s'attend à voir plus de personnes voulant rendre visite à des membres de leur famille, mais elle rappelle que ce n'est pas sécuritaire, car les maladies respiratoires, y compris la COVID-19, continuent de circuler dans la communauté.

Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse fournit des soins aux plus vulnérables d'entre nous. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli comptent sur nous pour assurer un endroit sûr et sain où recevoir un traitement, se reposer et récupérer , indique le communiqué.

De nombreux patients courent un risque plus élevé de maladie grave, d'hospitalisation et de décès en raison du COVID-19 et d'autres virus respiratoires.

Le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, en conférence de presse. Photo : Radio-Canada / CBC

La semaine dernière, le médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse a exhorté les gens à faire preuve de prudence pendant la période des fêtes, car la province connaît une saison de la grippe précoce.

Si nous ne faisons pas attention, il y a beaucoup de potentiel de transmission de virus pendant que nous socialisons , a dit le Dr. Robert Strang. Alors je demande aux Néo-Écossais de faire très attention à vos activités sociales.

Bien que le grand public ne soit pas autorisé à visiter les patients, l'autorité sanitaire autorise un certain nombre de personnes de soutien dans certaines situations.

Le communiqué indique que les patients qui peuvent avoir une personne de soutien à la fois incluent : les moins de 19 ans;

les patients hospitalisés;

les patients aux urgences;

toute personne en visite prénatale, y compris pour les échographies ;

et les patients infectés par la COVID-19.

Ceux qui peuvent avoir deux personnes de soutien à la fois comprennent :

les moins de 19 ans admise à l'hôpital ou subissant une chirurgie d'un jour;

les patients en soins intensifs et les patients gravement malades dans les services d'urgence ;

et les patientes en train d'accoucher.

Les personnes recevant des soins palliatifs ou en fin de vie, ainsi que celles recevant une aide médicale à mourir, peuvent avoir trois visiteurs.

Santé Nouvelle-Écosse indique que des personnes de soutien supplémentaires peuvent être autorisées pour des raisons de compassion.

L'autorité rappelle aussi que les personnes de soutien et le personnel doivent porter des masques pour empêcher la propagation des maladies.