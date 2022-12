Les primes influenza s’ajoutent aux primes COVID

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le cocktail de virus qui circule au sein de la population et les débordements dans les hôpitaux ont convaincu le ministère de la Santé de prolonger l'embauche de temporaires ainsi que plusieurs incitatifs financiers existants au-delà du 31 décembre.

Considérant la recrudescence de l’influenza, du virus syncytial (VRS) et de l’arrivée potentielle d’un nouveau variant de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaite poursuivre les mesures concernant le maintien à l’emploi des personnes salariées temporaires (PST) [...] ainsi que certaines mesures financières , peut-on lire dans une directive envoyée ces derniers jours aux directions des établissements de santé.

Par exemple, le montant forfaitaire de 4000 $ pour la personne salariée en prêt de service dans une région sociosanitaire éloignée sera prolongé, tout comme celui de 2000 $ pour un changement de quart de jour vers un quart défavorable (soir ou nuit) durant quatre semaines consécutives .

La prime pour l’ajout de quart de fin de semaine sera également prolongée; un montant de 200 $ à 400 $ selon la région. La prime de référencement de 500 $ doit demeurer.

Les montants forfaitaires sont octroyés au personnel de la catégorie 1 , soit le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires.

Par ailleurs, la directive précise que le maintien à l’emploi du personnel temporaire embauché par le biais de Je Contribue vise l’ensemble des catégories de personnel .

La prime temps double

Depuis le 22 juillet, les travailleurs qui acceptaient de faire des heures supplémentaires passaient directement au temps double au lieu du temps et demi.

Cette mesure visait à convaincre les travailleurs d’accepter des heures supplémentaires en raison des débordements constatés dans le réseau.

Elle sera prolongée pour un quart de travail d’une durée minimale de quatre heures en temps supplémentaire .

Pas un droit acquis

En mars 2022, le MSSS dévoilait que plus de 5,3 milliards $ ont été versés en différentes primes et mesures financières prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ce qui a permis au RSSS d’assurer une disponibilité adéquate du personnel pour le maintien de la prestation de soins et services à la population .

Le gouvernement du Québec a déposé la semaine dernière ses offres pour renouveler le contrat de travail des 600 000 employés des secteurs public et parapublic.

La directive envoyée aux directions des CISSS et CIUSSS précise qu'elle ne revêt aucun caractère permanent et ne pourra d’aucune manière constituer un droit acquis pour les personnes visées ni être considérée comme un engagement de l’employeur à l’inclure dans les conventions collectives actuelles ou futures .

Interpellés, les syndicats n'ont pas tardé à réagir.

À la FSSS-CSN, nous considérons que nous ne sommes plus en état d’urgence sanitaire et que le gouvernement doit cesser de gérer les conditions à coup de directive ministérielle, affirme sa vice-présidente Josée Marcotte.

La prolongation de la part du gouvernement de ces mesures démontre bien qu’il faut améliorer les conditions de travail qui sont actuellement nettement insuffisantes si l'on veut être capable de continuer d'offrir des services à la population, poursuit-elle.

C’est sûr que nous des décisions unilatérales on n’aime pas ça. On nous met devant le fait accompli, a déclaré pour sa part Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ). Mais avoir des mesures d’attraction, on ne peut pas être contre, donner des disponibilités c’est ça qui tient le réseau.

Avec la collaboration de Aude Garachon