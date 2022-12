Un restaurant de Sudbury prolonge sa saison des terrasses avec des dômes

Les dômes font fureur sur les réseaux sociaux depuis l'ouverture du restaurant en mars dernier, selon le directeur général et copropriétaire du Daventry Kitchen and Bar, Eric Parent.

Nous avons dû leur consacrer un tout nouveau livre de réservation, car nous l'avons publié il y a deux ou trois jours et il a été partagé sur Facebook comme rien d'autre que nous avons publié auparavant , dit-il.

Je suis sûr que nous avons déjà plus de 75 réservations.

M. Parent mentionne que l'un des copropriétaires du restaurant avait eu l'idée en visitant une brasserie à Parry Sound.

Ils en ont six [dômes] sur leurs terrasses. Sa femme et lui y vont tout le temps et il a pensé que ce serait une bonne idée d'utiliser la terrasse pendant la saison morte.

M. Parent indique que le restaurant demande un dépôt de 20 $ pour réserver l'une des trois tables de pique-nique dans les dômes. Il ajoute que tous les revenus des réservations iront à un organisme de bienfaisance local différent chaque semaine.

Quant à savoir pourquoi les dômes sont devenus si populaires, M. Parent affirme qu'il n'en a aucune idée.

Eric Parent, directeur général et copropriétaire du Daventry Kichen and Bar, est assis à l'intérieur d'un de leurs nouveaux dômes géodésiques. Photo : CBC/Jonathan Migneault

Taylor Moran, une serveuse du restaurant, croit que le caractère unique de l'expérience est ce qui l'a rendue si populaire.

C'est très nouveau. L'intérêt a vraiment culminé, surtout récemment sur les réseaux sociaux , dit-elle.

C'est une façon mignonne de dîner et de boire un verre avec vos amis.

Mme Moran mentionne que des chaufferettes seront installées dans chaque dôme pour garder les clients au chaud.

Les dômes étaient disponibles pour les réservations à partir de lundi et seront en place le reste de l'hiver.

Nous avons déjà reçu une abondance de commentaires, de demandes et de réservations , affirme Mme Moran.

Les gens veulent réserver leur place assez tôt et nous sommes très excités pour cela.

Avec les informations de CBC