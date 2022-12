Une rencontre inoubliable entre des élèves et les joueurs de hockey d’Équipe Canada junior

Au lendemain de leur victoire dans un premier match préparatoire contre la Suisse, l’Équipe Canada junior a accepté l’invitation d’une enseignante de deuxième année de l’école, Shyann Caissie.

Shyann Caissie, enseignante de deuxième année à l'école Le Sommet de Moncton Photo : Radio-Canada

J’ai juste envoyé un courriel, honnêtement je me suis dit que c’est un des plus gros événements qui se passe dans la communauté, alors pourquoi pas vivre ça à fond avec nos élèves , a-t-elle expliqué en précisant que tous les élèves et les membres du personnel étaient bien excités de les recevoir.

Après la présentation des joueurs, les élèves ont pu poser des questions aux joueurs francophones de l’équipe, dont Nathan Gaucher.

Pour l’assistant capitaine, cette visite était très importante pour inspirer la relève .

Nathan Gaucher, assistant-capitaine de l'Équipe Canada junior Photo : Radio-Canada

C'est important de redonner aussi, je trouve ça vraiment cool, il y a des joueurs de hockey ici, je pense que c’est un sport-études aussi, donc de pouvoir leur donner l’espoir aussi de jouer un jour dans cette équipe-là, c’est vraiment l’fun , dit-il.

Plusieurs jeunes joueurs de hockey arboraient un grand sourire en regardant leurs idoles, certains ont même pu faire signer leurs chandails de hockey par les joueurs de l’Équipe Canada junior.

Plusieurs élèves ont pu faire signer leurs chandails de hockey par les joueurs d'Équipe Canada junior. Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Ça fait longtemps que je les regarde, et ils m’inspirent à jouer au hockey , lance Jacob Langis, un élève de 6e année qui ne manquera pas de regarder le Championnat du monde de hockey junior la semaine prochaine, une tradition des fêtes dans sa famille.

William Phinney, un élève de 8e année, est très fier d’avoir pu rencontrer les joueurs.

Moi je me sens inspiré par eux, moi je veux être sur l’équipe un jour, et j’ai eu toutes les signatures des joueurs.

Jackson Mallais n’en revient tout simplement pas d’avoir pu voir ces joueurs et avoue qu’il était un peu nerveux. Il a lui aussi fait signer son chandail de hockey.

Quelles sont les chances que toute l’Équipe Canada va venir à ton école! C’est juste incroyable que c’était notre école qui était choisie pour faire ça!

L'équipe canadienne a remporté son premier match préparatoire contre la Suisse lundi soir au Centre Avenir à Moncton. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

L’enseignante Shyann Caissie espère que cette rencontre incroyable motivera les jeunes à poursuivre leurs rêves, mais aussi leur cheminement scolaire.

« J'espère vraiment qu’ils réalisent à quel point que c’est wow qu’ils ont décidé de venir à l'école et à quel point c’est incroyable de rencontrer ces joueurs-là. » — Une citation de Shyann Caissie, enseignante, école Le Sommet

Quelques élèves ont posé des questions aux joueurs, ils ont dit que c'était vraiment important d’aller à l'école, il y en a un qui aime beaucoup les mathématiques, j’espère que ça les a inspirés de continuer à bien travailler et à être motivés dans leurs travaux , lance l'enseignante.

Ce joueur qui aime les mathématiques est justement Nathan Gaucher. Il est d’avis que la confiance en soi et la détermination peuvent faire toute la différence dans le parcours d’un jeune joueur.

Quand j'étais jeune, je me disais jamais j’allais le faire, j’y suis aujourd’hui j’ai une lettre sur mon chandail et j’espère qu'on va gagner une deuxième médaille d’or [d'affilée], c’est incroyable, lâchez pas et croyez en vos rêves!

D’après les informations de Frédéric Cammarano