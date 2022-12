Thunder Bay accueillera la Coupe du monde de baseball féminin en 2024

La Confédération mondiale de baseball et softball (CMBS) a annoncé mardi que Thunder Bay, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, sera l'hôte de la phase finale de la 9e Coupe du monde de baseball féminin en 2024.

En plus des matchs ultimes, la Ville accueillera l’un des deux groupes de six équipes qui disputeront leurs matchs de qualification du 8 au 13 août 2023.

Ce sera la première fois que ce format sera utilisé dans le cadre de la Coupe du monde de baseball féminin.

Au total, quatre équipes des Amériques et de l'Asie, une formation de l'Europe et de l'Océanie et deux équipes repêchées prendront part au tournoi.

Le Canada, classé troisième au monde, participera à l'événement en tant que nation hôte et en tant qu’équipe repêchée. Le Venezuela, le Cuba, Porto Rico, le Mexique, l'Australie et la France sont les autres formations déjà confirmées.

Le Japon a remporté toutes les éditions de la compétition sauf une depuis sa création en 2004. Celle de 2006 a été gagnée par les États-Unis.

Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée que la communauté de Thunder Bay accueille ces deux événements prestigieux et offre à nos athlètes de l'équipe nationale féminine l'occasion unique de jouer à domicile , a déclaré le PDG de Baseball Canada, Jason Dickson, par voie de communiqué.

Après deux ans de pause forcée en raison de la pandémie, l’équipe nationale féminine était de passage à Thunder Bay plus tôt cette année pour participer à une série amicale contre la formation des États-Unis.

La joueuse Zoe Hicks était l'une des membres de l'équipe canadienne lors de la série amicale. Photo : CBC/Marc Doucette

Nous accueillons le monde et la communauté mondiale du baseball dans notre ville et nous sommes impatients de travailler à nouveau avec Baseball Canada , a ajouté le président de l’Association de baseball international de Thunder Bay (ABITB), Nick Melchiorre.

La dernière compétition internationale de baseball ayant eu lieu dans la communauté remonte à 2017. Elle avait accueilli le championnat mondial de baseball des moins de 18 ans.

Des travaux à prévoir

À l’époque, le directeur général de la CMBS Michael Schmidt doutait de la capacité de la ville d’accueillir de nouveau un tournoi mondial.

Il a notamment évoqué le besoin d’avoir au moins trois terrains de baseball et une meilleure organisation.

Cette fois-ci, l’ ABITB aura l’appui de Baseball Canada pour gérer le comité d’organisation locale chargé de préparer la Coupe du monde.

Jason Dickson dit avoir vu les progrès effectués par Thunder Bay lors de la récente série amicale entre le Canada et les États-Unis. Il est certain qu’avec suffisamment de temps, la ville serait capable d’accueillir la Coupe du monde.

C’est une ville qui sait comment organiser des championnats , souligne le PDG de Baseball Canada.

« [La série amicale] a été organisée rapidement dans les plus brefs délais. C’était certaines des plus grandes foules qu’ont jamais vues nos athlètes. » — Une citation de Jason Dickson, PDG de Baseball Canada

D’ici la compétition, l’ ABITB devra rénover l’infrastructure existante qui servira à accueillir les parties, soit le stade Port Arthur et les deux terrains du site Baseball Central.

Le stade Port Arthur a déjà été rénové pour le championnat du monde de baseball des moins de 18 ans en 2017. (Archives) Photo : baseball.ca

L’ ABITB a déjà évalué l’état des infrastructures en mai afin de dresser une liste des travaux à compléter avant la tenue des premières parties.

Les deux sites seront prêts d’ici la compétition , assure Nick Melchiorre, indiquant que la Ville l’a assuré que ce serait le cas.

Il espère qu’avec la reprise du baseball à Thunder Bay, la municipalité songera à prolonger la durée de vie de ces installations d’une vingtaine d’années.

L’organisme mondial convaincu

Malgré les défis en matière d’infrastructures, les responsables de la CMBS sont convaincus de leur choix. Le directeur des événements, Joan Garcia, indique que l’historique de partenariat avec Thunder Bay a eu une importante influence sur la décision.

Les expériences du passé en disent beaucoup. Du côté féminin, [Thunder Bay] a toujours été à l’avant-plan dans la promotion du baseball et [le Canada] possède l’une des meilleures équipes , explique-t-il.

L’équipe nationale a atteint la finale à deux reprises, en 2008 et 2016, mais n’a jamais su devenir championne du monde.

Selon M. Garcia, la ville a amplement démontré sa capacité d’accueillir un événement de niveau international.

L’ ABITB a déjà lancé une campagne de recrutement de bénévoles en ligne en amont des matchs de qualifications qui auront lieu l’été prochain.

