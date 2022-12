Des aînés Ottaviens goûtent de nouveau au plaisir de Noël, après deux années de pandémie

Le centre de services communautaires francophone a repris une vieille tradition, celle des dîners de Noël. Ils sont près de 80 à être venus casser la croûte en bonne compagnie.

Ils sont très contents, la réponse est positive , confirme Guillaume Gervais, le coordonnateur pour le service des aînés chez Montfort Renaissance.

Guillaume Gervais est le coordinateur pour le service des aînés chez Montfort Renaissance. Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

Cela permet à nos aînés de briser l’isolement, de se reconnecter, de reprendre leurs activités, et surtout d’être engagés au sein de leur communauté et d’être actifs , souligne-t-il.

La pandémie a laissé des traces

La pandémie a affecté les activités des aînés dans les différents programmes , témoigne M. Gervais. Au-delà, beaucoup ont vu leur condition se dégrader ces dernières années. Ils nous reviennent un peu hypothéqués physiquement. Ils ont des difficultés à se déplacer. Vu qu’ils ont été longtemps coupés socialement, beaucoup hésitent même à renouer le contact, car ils sont encore craintifs.

« Même au niveau cognitif, il y a un déclin qui s’est effectué. » — Une citation de Guillaume Gervais, le coordonnateur pour le service des aînés chez Montfort Renaissance

L'objectif est donc de retarder le plus possible la réintégration des personnes qui se retrouvent dans cette situation dans les maisons de soins de longue durée, poursuit-il.

On veut s’assurer qu’elles restent le plus longtemps possible chez elles, à la maison. On réduit ainsi la pression sur le système de santé.

Le repas de Noël 2022 au centre de services Guigues à Ottawa Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

Un peu plus loin, Jean-Pierre St-Jean et sa femme sont attablés avec des amis. Ils terminent leur repas avant d’aller danser.

On est contents de retrouver des amis, de voir des visages qu’on n’a pas vus depuis deux ans , affirme le couple.

De son côté, Josette Howard, arborant un large sourire, dit être heureuse de retrouver les membres de son groupe d’activité.

Pendant les deux ans de pandémie, nous nous parlions par zoom, et maintenant, c’est en présentiel. C’est ça qui nous rend encore plus heureuses. Nous en profitons pleinement parce qu’on ne sait pas ce que la vie nous réserve , confie-t-elle.

Faire preuve de résilience

Costumé en lutin du père Noël, Léo Lalonde mange et discute avec des amis.

On prend un bon dîner ensemble, on a du plaisir , lance-t-il à la caméra.

Mais derrière son visage rayonnant et sa joie contagieuse, se cache un drame. En effet, la pandémie a emporté l’épouse de M. Lalonde. Loin de se laisser abattre, le septuagénaire trouve encore la force de distiller de la joie autour de lui.

Noël 2022 au centre de services Guigues Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

M. Lalonde souligne l’importance d’enfin retrouver des visages familiers. Avec des amis à l’entour, on pense à autre chose , lance-t-il.

D’une table à l’autre, plusieurs participants distillent le même message : le bonheur de se retrouver, de se parler et de se taquiner de nouveau.

Dans la salle soufflait un véritable vent de liberté et surtout d'espoir : celui que la pandémie ne revienne pas les contraindre à nouveau confinement.