Justin Trudeau participera au Sommet des leaders nord-américains en janvier

Le SLNA est une rencontre trilatérale qui réunit le premier ministre du Canada, le président du Mexique et le président des États-Unis.

Lors du prochain sommet, les dirigeants poursuivront leur collaboration afin de favoriser la croissance de nos économies au profit de tous et de créer de bons emplois pour la classe moyenne dans tout le continent , indique ainsi un communiqué publié par le cabinet du premier ministre.

Les dirigeants se concentreront cette année sur des domaines clés, notamment le renforcement de la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques – de l'étape de l'extraction des minéraux critiques nécessaires à celle de la fabrication des véhicules , mentionne-t-on.

En plus de l’économie et de l’emploi, la protection de l’environnement aura une place de choix, notamment la question de la transition vers une énergie propre.

Il s’agira également d’étendre et rendre plus résilientes les chaînes d'approvisionnement, d'investir dans les minéraux essentiels, de contribuer à la compétitivité et à la prospérité de notre économie, d'encourager la mobilité de la main-d'œuvre et de faire progresser la diversité et l'inclusion , peut-on lire.

Partenariat compliqué entre Mexico et Washington

En juin, le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, avait boudé le Sommet des Amériques à Los Angeles parce que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua n'avaient pas été invités.

Mais les relations entre Washington et Mexico sont scellées par un partenariat basé notamment sur les questions de sécurité et d'immigration.

Les deux pays partagent pas moins de 3000 kilomètres de frontière.

En termes d’immigration, la politique américaine repose essentiellement sur la mesure Title 42 mise en place par l'ancien président Donald Trump, qui restreint fortement les entrées sur le territoire, pour des raisons sanitaires.

Cette mesure, censée arriver à échéance mercredi, a été maintenue par la Cour suprême américaine.