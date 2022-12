Le Théâtre Granada s’agrandit

Ce bâtiment abritait auparavant le centre d'esthétique Dermapure et était à vendre depuis quelque temps. La Ville de Sherbrooke a donné un coup de pouce au projet en endossant le prêt hypothécaire d'Animation centre-ville.

On manquait énormément d'espace. On était plusieurs dans les mêmes locaux. Souvent, nous sommes trois ou quatre dans un même petit bureau. C'était trop exigu. On n'avait pas d'espace de rangement non plus. On avait un manque d'espace criant , explique la directrice générale du Théâtre Granada, Suzanne-Marie Landry.

Aussi, ces nouveaux locaux permettront de faciliter de futurs travaux de mise à jour de la salle de spectacle.

Le déménagement est prévu en février prochain.

Deux nouveaux écrans géants

La direction d'Animation centre-ville a également annoncé avoir procédé à l'achat de deux écrans géants DEL d'environ 3 mètres par 5 mètres. Ces équipements seront utilisés lors de différents événements extérieurs gérés par l'organisation, mais aussi par l'équipe du Festival cinéma du monde de Sherbrooke, qui pourra utiliser les écrans gratuitement.

Cet achat a été rendu possible grâce à une subvention de 296 000 $ du gouvernement du Canada. La députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, a également annoncé que le Théâtre Granada recevait une subvention de 85 000 $ pour l'aider dans la relance de ses activités post-pandémie. Cet argent aidera la salle à mettre en scène des artistes de la scène émergente.