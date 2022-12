Une nouvelle formation travail-études pour devenir préposé aux bénéficiaires en Estrie

La formation sera d'abord offerte aux centres de formation professionnelle de Granby, de Sherbrooke (le Centre de formation professionnelle 24-juin et le Lennoxville Vocational Training Centre) et de Coaticook, et s'étalera sur une durée d'environ six mois. Les étudiants seront payés environ 26 $/h, soit l'échelle salariale d'un préposé aux bénéficiaires.

Dorénavant, l'ensemble des nouveaux préposés aux bénéficiaires seront employés dès leur premier jour au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, affirme le directeur adjoint à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, Marc-Antoine Rouillard. Ils vont être employés et ils vont cumuler leur ancienneté.

Les gens auront droit à trois jours de théorie et de pratique dans nos centres de formation professionnelle, et pourront venir contribuer une à deux journées sur le terrain, explique la coordonnatrice à la direction des soins infirmiers, Audrey Perron. Les heures qu'ils feront sur le terrain seront considérées comme des heures de stage, comme dans un DEP [diplôme d'études professionnelles] plus standard.

Les personnes devront être disponibles minimalement quatre jours par semaine, et seront accompagnées au sein des établissements de santé pour être bien encadrées.

Un manque de préposés de plus en plus criant

Dans la région, il manque actuellement 300 préposés aux bénéficiaires et ce nombre pourrait grimper à 600 l'automne prochain, si rien n'est fait.

Le manque de main-d'oeuvre, c'est malheureusement devenu une réalité pour plusieurs employeurs. Dans le réseau de la santé, quand cela arrive, ça nous impacte tous, soutient la coordonnatrice pour la concertation régionale en formation professionnelle, Chantal Landry. Il fallait trouver une façon de faire rentrer rapidement des préposés dans les établissements de santé.

Il nous faut déjà davantage de [préposés aux bénéficiaires] que ce que nous avons, mais il nous faut aussi soutenir l'ouverture des nouvelles maisons des aînés et le rehaussement des soins à domicile, explique pour sa part Marc-Antoine Rouillard. Tout cela nécessite une force de main-d'oeuvre plus grande.

« On est convaincu qu'en recrutant de la sorte, on va pouvoir aller chercher un nouveau bassin de recrutement. » — Une citation de Marc-Antoine Rouillard, directeur adjoint à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

C'est un métier qui est très valorisé dans la population, soutient pour sa part Andrey Perron. On espère qu'on pourra attirer un plus grand nombre de gens.

Les personnes invitées peuvent postuler en ligne et les entrevues vont s'amorcer le 28 décembre. Quant aux formations, elles devraient commencer le 10 janvier. Par la suite, des formations devraient aussi être offertes dans d'autres établissements, entre autres à Lac-Mégantic, Windsor et Magog.