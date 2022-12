Fuite de Keystone : TC Énergie demande la remise en fonction du pipeline

Environ 14 000 barils de bitume dilué se sont échappés du pipeline le 7 décembre, à quelques kilomètres de la frontière entre le Nebraska et le Kansas.

L’entreprise a pu reprendre l’exploitation d’une partie de l’oléoduc la semaine dernière, entre l’Alberta et les raffineries de l’Illinois. Le tronçon qui transporte du pétrole entre le Nebraska et le carrefour de Cushing, en Oklahoma, est toutefois demeuré fermé.

TC Énergie doit d’abord obtenir l’accord du directeur de l'agence de réglementation américaine Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA).

Une section du pipeline Keystone est fermée aux États-Unis. Photo : © TC Energy Corporation

Dans une réponse par courriel, l’entreprise TC Énergie n’a pas confirmé qu'elle avait soumis un plan de remise en fonction. Elle a seulement répété que le redémarrage du pipeline se fera uniquement lorsque ce sera sécuritaire et quand l’approbation réglementaire de la PHMSA aura été obtenue.

L'Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a renvoyé toute question sur le fonctionnement du pipeline à l’entreprise et à la PHMSA . L’ EPA continuera de coordonner et de surveiller le nettoyage de l’incident, quel que soit le statut de fonctionnement du pipeline , a-t-elle indiqué dans un courriel.

De nombreuses mesures nécessaires

Selon Richard Kuprewicz, président de l'entreprise de consultants en pipeline Accufacts Inc., la cause de la fuite n’a pas besoin d’être déterminée pour permettre la remise en fonction de l’oléoduc. TC Énergie doit seulement prouver que le problème n’est pas systémique et ne devrait pas causer d’autres fuites, a-t-il dit à l'agence de presse Reuters.

La PHMSA exige cependant une longue liste d’actions correctives, dont une analyse complète et indépendante des causes du déversement dans les 90 jours suivant la fuite.

Elle ordonne également que toute remise en fonction se fasse avec une augmentation progressive du volume transporté et une surveillance constante. Une réduction de 20 % de la pression sera également imposée.

Nettoyage toujours en cours

Selon la dernière mise à jour de l’ EPA , 657 personnes travaillent sur les lieux de l’incident. L’entreprise affirme avoir récupéré environ la moitié du bitume écoulé, mais que le froid risque de ralentir les efforts de nettoyage.

Ce déversement est le pire de l’histoire de TC Énergie. Le pipeline Keystone a cependant été le théâtre de 22 accidents entre 2010 et 2020.