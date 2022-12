Hausse moyenne de 2,79 % des taxes à Ville-Marie

Le budget adopté par le conseil municipal lundi soir est en hausse de 6 %, pour se chiffrer à 5,8 millions $. Il marque aussi l’entrée en vigueur d’une nouveau rôle d’évaluation, qui a fait grimper la valeur moyenne des résidences de 9 %. Le conseil municipal a fait le choix de réduire le taux de la taxe foncière de 6,8 % pour compenser cette augmentation, mais cet exercice entraînera tout de même une hausse du compte de taxes, qui dépendra de l’évaluation de chaque résidence.

Pour une résidence de 200 000 $ qui aurait subi une hausse d’évaluation de 9 % en 2022, l’augmentation des taxes se chiffrera à 78 $, soit 2,79 %. Cette hausse inclut une effort supplémentaire de 45 $ pour les différents services municipaux.

Ce n’est pas majeur pour ce cas type, mais c’est sûr que les augmentations seront plus grandes pour d’autres , relativise le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre.

« On a fait un exercice sérieux. On voit bien que nos dépenses augmentent, mais on se pose toujours la question jusqu’où on peut aller. Ce n’est pas facile, mais on n'avait pas le choix. En même temps, on offre beaucoup de services pour un si petit milieu et en général, les gens en sont satisfaits. Du moins, c’est ce que l’on souhaite. » — Une citation de Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie

Le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre. (Archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Plus de 5 millions $ en investissements

Ville-Marie prévoit des investissements de 5,3 M$ en 2023, dont 2,7 M$ pour son usine de traitement des eaux usées. La Ville poursuivra aussi l’aménagement du parc des Clubs, un projet pour lequel elle a enfin reçu un important coup de pouce des deux paliers de gouvernement l’été dernier.

On doit mettre l’emphase sur ces projets prioritaires, indique le maire Lefebvre. L’usine de traitement, on y travaille depuis 2015. On l’a retardé, mais là, on doit aller de l’avant pour diminuer le phosphore qui se dirige vers le lac Témiscamingue. Le dossier de la reconstruction de la grotte nous tient aussi à cœur, mais on ne peut pas le prioriser pour l’instant.

Ville-Marie prévoit aussi investir 925 000 $ en 2023 pour poursuivre le développement de la rue Sabourin, afin de pouvoir augmenter son parc de terrains disponibles.