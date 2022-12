L’électricité importée du Minnesota par une Première Nation provient en fait du Manitoba

L’électricité achetée du Minnesota qui alimente les petites communautés autochtones de l’île Windigo et Angle Inlet, situées sur le lac des Bois dans le Nord-Ouest de l’Ontario provient en fait du Manitoba.

Ces communautés importent leur électricité de Roseau Electric, une compagnie de distribution américaine au tarif fixe de 0,138 $ US le kilowattheure (kWh) ce qui équivaut à 0,186 $ CA le kWh en fonction du taux de change moyen calculé en novembre dernier.

Toutefois, un porte-parole de Minnkota Power, la maison mère de Roseau Electric, a confirmé par courriel que leur compagnie achète l’électricité directement du Manitoba avant de l’exporter à l’île Windigo et Angle Inlet.

Ainsi, la Première Nation est forcée d’importer l’électricité à fort prix, environ le double de celui payé par les résidents du Manitoba au coût de 0,093 $ CA le kWh, en moyenne, selon ce qu’avance Hydro Manitoba par courriel.

Linda McVicar, la cheffe de la Première Nation d'Animakee Wa Zhing 37 croient que les coûts d'électrticité exorbitants rendront l'île Windigo inhabitable pour les résidents qui y sont installés depuis des générations. Photo : CBC Laura Clementson

Linda McVicar, cheffe de la Première Nation d’Animakee Wa Zhing 37, dont les deux communautés font partie, a appris cette nouvelle avec stupéfaction.

« Je n’en savais rien. J’étais choquée, et nous avons un ancien chef qui est sur le conseil de bande qui n'était pas au courant de cela non plus. » — Une citation de Linda McVicar, cheffe de la Première Nation d’Animakee Wa Zhing 37

La situation devient une menace existentielle en nous empêchant de grandir et de continuer à bâtir des maisons et de l'infrastructure à cause de ces coûts trop élevés , affirme Mme McVicar.

Inacceptable

Les cours d'eau qui entourent les communautés insulaires produisent de l'électricité à faible coût pour les provinces de l’Ontario et du Manitoba, sans que la communauté n’y ait accès directement.

Le Manitoba veut réduire les coûts d'électricité pour ses résidents en construisant une ligne électrique qui traverse les terres traditionnelles de Animakee Wa Zhing 37 et d’autres Premières Nations afin d’exporter encore plus d'électricité au Minnesota.

Cependant, la province a émis une directive empêchant Hydro Manitoba de signer des accords avec les communautés autochtones.

Sol Mamakwa, député provincial pour la circonscription de Kiiwetinoong qui englobe une grande partie du Nord-Ouest de l'Ontario exige que le gouvernement de l'Ontario subventionne les coûts d'électricité pour les résidents. Photo : CBC Logan Turner

De plus, bien que le gouvernement ontarien offre une aide aux résidents et aux entreprises pour payer leurs factures d’électricité, les résidents de la Première Nation d’Animakee Wa Zhing 37 n’y ont pas accès puisque les subventions sont réservées à ceux qui sont reliés au réseau électrique de la province.

Nous ne pouvons pas les laisser continuer d’importer de l’électricité à fort prix ni continuer de les empêcher d’accéder aux subventions auxquelles tous les Ontariens ont droit. C’est inacceptable , affirme Sol Mamakwa, député NPD de la circonscription de Kiiwetinoong.

Un peu d'espoir

Au début du mois de décembre, Mme McVicar s’est entretenue avec plusieurs représentants de Service aux Autochtones Canada afin de discuter de possibles solutions, autant à long terme qu’à court terme.

« Il y a eu cette reconnaissance qu’en fin de compte on devrait être connecté au réseau canadien, ce qui serait la solution à long terme. » — Une citation de Linda McVicar, cheffe de la Première Nation d’Animakee Wa Zhing 37

Sol Mamakwa, juge impératif que le gouvernement de l’Ontario agisse immédiatement en vue de connecter la Première Nation au réseau provincial.

Mme McVicar a confirmé que des discussions avec le Hydro One ont eu lieu en ce sens, mais que la conversation s’est juste arrêtée .

Michael Dodsworth, porte-parole du ministère de l’Énergie de l’Ontario, explique que la province a d’ores et déjà donné 350 000 $ aux deux communautés autochtones afin de les aider à planifier et à réaliser des projets énergétiques.

Pour le moment, Mme McVicar rapporte que les mesures suivantes sont en cours :

Effectuer des vérifications énergétiques afin de trouver des moyens d’économiser;

Ajuster le soutien financier des immeubles communautaires, telles l’école et l’usine d’épuration des eaux, afin de refléter les coûts d’entretien réels;

Plaidoyer pour les résidents de l’île Windigo afin qu’ils soient éligibles aux subventions du ministère de l’Énergie de l’Ontario.

Mme McVicar espère que des solutions seront trouvées et croit que cela s’inscrit dans un effort de réconciliation.

Que les gouvernements reconnaissent leurs erreurs passées et les corrigent , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Logan Turner de CBC