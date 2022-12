L’aide provinciale est critiquée alors que des Saskatchewanais perdent leur logement

Le Bureau de la location à usage d'habitation a enregistré 3298 demandes d'expulsion en Saskatchewan entre le 1er avril et le 30 novembre. Dans presque la moitié des cas, ces demandes ont été accordées, ce qui représente 1643 logements.

Depuis le 1er décembre, il y a eu 108 expulsions de plus, selon des données de l'Institut canadien d'information juridique.

Monica Dawn Ermine est l'une de ces personnes qui ont perdu leur logement, malgré le fait qu'elle est une bénéficiaire du Programme de revenu assuré pour personnes handicapées de la Saskatchewan.

Ce programme lui accorde une aide financière de 1100 $ par mois, mais avec l'inflation, c'est une aide qui devient insuffisante.

Maintenant, elle arpente les rues dans un froid glacial à la recherche d'un nouvel endroit où vivre.

Mes mains et mes pieds sont froids à force de marcher tout le temps. Personne ne devrait être sans abri. On me met au pied du mur et personne ne devrait être jeté dehors dans le froid glacial , déclare cette femme de 44 ans.

Je souffre de problèmes de dépendance et de troubles anxieux en plus d'avoir l'hépatite C. J'ai beaucoup de handicaps , dit-elle.

Je veux vaincre ma dépendance et ne pas faire des choses pour ma drogue comme la prostitution et le petit vol , explique celle qui vit aussi avec le VIH.

Malgré tout, elle s'estime chanceuse de bénéficier de ce programme, car dit-elle, un autre programme de la province, le Programme de soutien du revenu (SIS), ne couvre presque rien .

William Paddy est aussi un bénéficiaire du Programme de revenu assuré pour personnes handicapées en Saskatchewan en raison d’une méningite spinale et d'un staphylocoque doré résistant à la méthicilline.

William Paddy souffre d’une méningite spinale et un staphylocoque doré résistant à la méthicilline. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

William Paddy, qui vit dans les rues de Saskatoon, recevait auparavant une aide dans le cadre du SIS .

SIS , c'était tellement de tracas, dit-il. Je ne recevais aucune prestation, j'étais tout le temps fauché.

L’inflation rend presque caduques les aides

Beaucoup de personnes bénéficiant de l'aide au revenu ne pouvaient pas payer les loyers avant l'inflation, mais maintenant ça monte en flèche , déclare la travailleuse de soutien communautaire à l'organisme communautaire d'assistance juridique pour le centre-ville de Saskatoon ( CLASSIC ), Alexa Van Volkenburg.

Elle affirme que souvent, des personnes comme William Paddy ne peuvent pas fournir de références aux propriétaires, ce qui constitue un obstacle supplémentaire pour trouver un logement.

Je suis pétrifiée par les hivers. Deux personnes sont déjà mortes alors que ce n'est même pas encore le plus dur. Le logement, c'est la réduction des risques. C'est un droit humain, mais les systèmes mettent tous les gens en situation d'échec , déplore-t-elle.

Selon le ministre des Services sociaux, Gene Makowsky, la Saskatchewan possède certains des logements les plus abordables au Canada. L'augmentation des allocations de logement et les chèques d'abordabilité de 500 $ aident, selon lui.

Alexa Van Volkenburg réfute ces propos en affirmant que le nombre de personnes non logées augmente de façon spectaculaire.

Elle ajoute que les logements abordables ne sont pas sûrs, ils sont souvent infestés d'insectes et les serrures des portes sont souvent cassées .

L’avocat superviseur chez CLASSIC , Nicholas Blenkinsop, affirme que le SIS est une expérience ratée .

Nous savons, grâce aux statistiques, que ce sont les Autochtones qui sont les plus touchés. C'est une nouvelle perpétuation du traumatisme intergénérationnel et un problème permanent de colonialisme , soutient Nicholas Blenkinsop, tout en demandant plus d'options de logements subventionnés et sûrs.

Avec les informations de Pratyush Dayal