Guimond et Jensen triomphent au gala Excellence sportive Outaouais

Guimond a notamment devancé Nicholas Rivest et Félix Bertrand alors que Jensen a eu le meilleur sur la fondeuse olympique Katherine Stewart-Jones et la karatéka Lily-Rose Nolet.

Plus de 120 personnes ont assisté au Gala, tenu au Centre sportif de Gatineau. L'événement d’ESO n'avait pas été présenté depuis 2019 en raison de la pandémie.

Guimond a remporté une médaille de bronze au Super-G des Jeux olympiques de Pékin en mars, malgré une année de hauts et de bas.

Il y a eu tellement de défis avec la COVID-19 et tout. J’ai eu des complications physiques et mentales. Ce n’était pas facile. Ç’a été un défi de se rendre aux Jeux paralympiques. C’est vraiment un bonus de voir que ç’a été une belle saison malgré tout , a réagit l'athlète de 23 ans.

Alexis Guimond du Canada gagnant de la médaille de bronze à de l'épreuve de super-G en paraski alpin en position debout aux Jeux paralympiques de Beijing. Photo : Getty Images / Christian Petersen

« C’est fantastique et tout un honneur. C’est super d’avoir l’appui de sa région. J’apprécie tout ce qu’ils font pour nous. » — Une citation de Alexis Guimond, skieur paralympique

Jensen, de son côté, a continué d'enchaîner les résultats sur le circuit de la Coupe du monde. Elle a remporté quatre médailles à ses premières compétitions seniors, en plus de mener l'équipe canadienne aux Mondiaux juniors.

Je me sens tellement bien d’être reconnue chez moi, dans ma province, par des personnes qui me connaissent et avec qui je suis toujours. C’est important de se faire honorer d’où l’on vient , a dit Jensen après le gala.

L'équipe canadienne junior (en bas, au centre) a remporté l'or au C4 500 m. Sophia Jensen est première à gauche, en bas. Photo : Capture d'écran - Planet Canoe

C’était super excitant d’avoir le gala de retour en personne. J’étais heureuse de revoir tous ces athlètes se rassembler, ça faisait tellement longtemps , a ajouté Jensen qui partira en Californie pour l'entraînement après la période des Fêtes. La bourse m'aidera à défrayer les coûts, chaque dollar compte.

Le gala Excellence sportive Outaouais était de retour en personne pour une première fois depuis 2019. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Près de 50 athlètes de la région étaient en nomination dans 15 catégories pour l'année 2022.

Ç’a été un bon défi pour nos comités de sélection cette année avec une année plus ''normale''. On a eu des Jeux olympiques et des Jeux du Québec. Plusieurs athlètes ont été en compétition et ont eu d'excellentes performances. On a montré un bel éventail qui reflète la dernière année sportive dans la région , a mentionné la directrice générale d'ESO, Élodie Brault.

« Le sport c’est une grande famille. C’est rare qu’on a la chance de prendre une pause pour parler de la dernière année. On voit plusieurs perspectives dans différents sports. » — Une citation de Élodie Brault, directrice général d'Excellence sportive Outaouais

Un duo frère-sœur s'est démarqué sur la scène nationale alors que Naomie et Xavier Lusignan ont été nommés athlètes de l'année dans la catégorie.

Rock Guindon, du Dojo Larouche Karaté, a été nommé entraîneur de l'année. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Le dojo Larouche Karaté était aussi en vedette avec cinq nominations et deux prix, soit Équipe de l'année et entraîneur de l'année pour Sensei Rock Guindon. Tennis Outaouais Performance avait pour sa part quatre nominations et a été nommé organisme de l'année.

Les athlètes ont reçu plus de 17 000 $ en bourses lors de cette soirée.