Une gélinotte huppée de Tracadie amie des humains

Elle est sortie du bois par une belle journée d’automne et depuis, Tite-pit la gélinotte huppée suit André et Mona LeBouthillier lors de leurs balades quotidiennes en forêt.

On va marcher dans le bois ici et là et aux alentours du mois d’octobre, on a vu une petite perdrix qui n’avait pas l’air trop peureuse. On a commencé à la nourrir tous les deux, trois jours avec des petits fruits rouges qui viennent de mon hydrangée. Avec le temps, on a réussi à la toucher un petit peu , raconte André LeBouthillier.

André LeBouthiller et la petite perdrix qu'il a surnommé "Tite-pit". Celle-ci n'a visiblement pas peur des humains.

Le couple aime faire une promenade presque tous les jours. Lorsqu’ils arrivent sur les lieux, la petite perdrix sort du bois pour les accueillir.

C’est notre marche de santé et elle nous est apparue comme ça! Elle arrivait et volait dans notre cou, elle nous surprenait tout le temps. Elle venait tout le temps et marchait avec nous autres, pareil comme un petit chien qui te suit , raconte Mona LeBouthillier.

Mona LeBouthiller se dit très attachée à la petite perdrix. Photo : Gracieuseté André LeBouthiller

Elle soupçonne que d’autres personnes la nourrissent aussi, car le couple aperçoit des graines près du sentier.

André LeBouthillier est surpris du comportement de l’animal.

« J’ai jamais vu ça! On dirait qu’on s'attache à ce petit animal-là. Quand je recule, c’est comme si elle vient vers moi, comme si elle aime ça. » — Une citation de André LeBouthillier

Selon eux, d’autres personnes de la région n’ont pas eu de difficulté à approcher la perdrix, qui visiblement n’a pas peur des humains.

Un phénomène rare, mais documenté

Selon l’ornithologue et chroniqueur Alain Clavette, plusieurs personnes ont déjà rapporté ce genre de comportement chez la gélinotte huppée.

Effectivement, ce comportement en question de la gélinotte huppée est quelque chose qui est connu des biologistes , explique-t-il.

La plupart de ces oiseaux sont plutôt peureux. Selon M. Clavette, des générations à être chassées leur ont appris à être prudentes. Mais certains individus sont amicaux.

La gélinotte huppée, plus communément appelée une perdrix. (archives) Photo : Marc Johnson

Deux théories existent relativement à ce comportement. La première serait une question de territorialité.

Elles vont penser : bon, il y a une autre gélinotte dans mon territoire, parce qu’elles vont faire ce qu’on appelle du drumming pour délimiter le territoire. N'importe quel son grave comme ça va peut-être stimuler les mêmes instincts, alors elles vont venir , explique-t-il.

Si à ce moment-là on commence à les nourrir, elles pourraient être tentées de revenir. Comme le rappelle Alain Clavette, ces animaux sont de la même famille que les poules et ont un côté très social.

La deuxième théorie évoque un comportement qui serait hérité de ses gènes communs avec le tétras du Canada. Cette espèce exhibe peu de peur ou de territorialité. Alain Clavette se rappelle avoir déjà réussi à approcher un groupe de tétras sans difficulté dans le Parc de la Gaspésie.

Alain Clavette est biologiste, ornithologue et chroniqueur à CBC/Radio-Canada. Photo : Gracieuseté / Richard Taylor

Je me suis approché tranquillement puis avec ma botte de randonnée, j'étais capable de les toucher , s’émerveille-t-il.

Toutefois, en raison de leur comportement, ces oiseaux sont faciles à chasser.

C’est d’ailleurs ce qui inquiète les LeBouthillier, qui préfèrent ne pas révéler le lieu où ils ont rencontré leur gélinotte.

Des jours, on y va et on ne la voit pas et on s’inquiète on dirait. On se dit que quelque chose est peut-être arrivé…mais elle est encore là!

La nourrir ou pas?

Pam Novak, est directrice générale de l’Institut atlantique de la faune. Son organisme soigne à l’occasion des gélinottes huppées blessées.

Selon son expérience, la plupart de ces oiseaux sont timides et facilement effarouchés, mais elle aussi a déjà entendu des histoires de propriétaires de chalets qui s’étaient liés d’amitié avec une gélinotte.

La gélinotte huppée est un oiseau commun au Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté André LeBouthillier

Elle ne peut pas expliquer le comportement de la perdrix qui suit les LeBouthillier, mais elle pense qu’il est possible qu’une personne ait pu la nourrir quand elle était jeune et que l’oiseau s’est habitué à la présence humaine.

Elle conseille toutefois à ceux qui la croisent de ne pas la nourrir.

Elle va perdre sa peur et pourrait devenir vulnérable aux prédateurs , prévient Mme Novak.

Celle-ci ajoute qu’il n’est pas nécessaire de s’inquiéter pour le bien-être de la perdrix puisque celle-ci jouit de toute la nourriture dont elle a besoin dans la forêt, et ce, même en hiver.

Alain Clavette est plus conciliant et affirme que les gens qui croisent une gentille gélinotte peuvent en profiter sans crainte.