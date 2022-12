La ballade d’Alexandre Zelkine, chansonnier polyglotte et globe-trotter presque oublié

Ce citoyen du monde aux origines franco-russes a connu la grande époque des boîtes à chanson, côtoyant Robert Charlebois, Louise Forestier, Richard et Marie-Claire Séguin ainsi que Gilles Valiquette, pour ne nommer que ces artistes. Il a aussi donné au Québec l’une de ses premières rappeuses, sa fille Ludmila, alias Blondie B.

Il s’est éteint en France le 3 décembre dernier sans que son histoire n’ait eu l’occasion d’être racontée de son vivant.

Un Robert Charlebois très jeune croqué dans l'objectif d'Alexandre Zelkine Photo : Courtoisie / Alexandre Zelkine

Le chant des gens qui quittent leur pays pour un autre

Fils de parents russes ayant fui l’Union soviétique après l’accession au pouvoir du Parti communiste, Alexandre Zelkine voit le jour à Lyon, en France, le 14 février 1938. Élevé en langue russe par sa grand-mère et abreuvé à ses histoires ainsi qu'à ses chansons folkloriques, il apprend la guitare à 14 ans.

À la fin des années 50, il quitte le nid familial sur une moto, six cordes au dos. Dès lors, il voyage sans arrêt : Italie, Israël, Paris, New York… Rappelé en France au début des années 60 pour faire son service militaire obligatoire, il est immédiatement envoyé en Algérie, où la guerre d'indépendance fait rage.

Cependant, Zelkine refuse de prendre part au conflit colonialiste. En conséquence, on l’enferme là-bas dans une prison française jusqu’à la fin de la guerre, mais ce n’est pas une première pour lui; ses voyages l’avaient déjà mené à un bref emprisonnement en Yougoslavie quelques années auparavant.

Zelkine n’était pourtant pas un malfrat, au contraire. Intellectuel et artiste dans l’âme, il fréquente le Conservatoire de musique de Lyon, où il étudie l’opéra, et il se rend étudier à Paris pour étudier la photographie. Perfectionnant son talent musical, il se voit même engagé dans les célèbres boîtes à chanson de Saint-Germain-des-Prés, où il fréquente les grands noms du milieu. Bref, tout au long de ses pérégrinations, Zelkine gonfle son répertoire de chansons des quatre coins du globe et apprend plusieurs langues au passage.

Alexandre a aussi le temps d’aimer. Il se marie en 1962, avant que son unique fille, Ludmila, ne voie le jour à Jérusalem, en 1963. Installé à New York avec sa famille en 1964, il décroche un premier contrat de disque et lance Russian Folk Songs, son meilleur album, selon sa fille et sa femme.

À Montréal, le coup de foudre

Le succès du 33 tours est relativement humble – après tout, les États-Unis sont en pleine guerre froide avec la Russie! –, mais Zelkine part tout de même en tournée promotionnelle et se retrouve ainsi à Montréal. C’est le coup de foudre. Il est accueilli dans l’une des boîtes à chanson les plus foisonnantes de la métropole, Le Patriote. Il y est immédiatement célébré.

La famille Zelkine s’installe à Montréal en janvier 1966, mais dès février, Alexandre est rappelé à New York, où il est invité à participer à l’émission de télévision du célèbre chansonnier folk américain Pete Seeger. Il s’agit de l’une des rares archives vidéo de Zelkine disponibles.

Dans la foulée, la prestigieuse étiquette américaine Capitol recrute Zelkine et publie son deuxième album en juin 1966. Il y interprète des chansons en quatre langues.

Je me souviens qu’il avait été l’un des premiers artistes francophones au Québec à être recruté par l’étiquette Capitol , mentionne Gilles Valiquette, musicien québécois bien connu avec qui Zelkine travaillera plus tard. C’était quand même une étiquette de disques prestigieuse, poursuit-il, et juste ça, c’était quand même étonnant; ça te donnait tes lettres de noblesse.

La carrière du chansonnier prend son véritable envol, et son itinéraire ne sera dicté par aucune mode ou tendance, sans aucun compromis, que ce soit sur la teneur musicale de son répertoire ou sur son allure particulière.

Juste le voir, juste sa prestance, juste son visage lui donnaient un air d’authenticité , se rappelle Gilles Valiquette.

Avec sa voix grave et profonde, derrière une généreuse barbe anguleuse et de longues moustaches saillantes, l’œil sévère et l’air impassible, Alexandre Zelkine se veut un personnage unique, hors du temps, en contraste complet avec les groupes yéyé plutôt bonasses qui déferlent alors sur le Québec, mais aussi avec les chansonniers et chansonnières d’ici qui se font plutôt sobres dans leurs atours.

En 1967, il lance un second album pour Capitol et y intègre encore plus de langues qu’il n’y en avait sur le précédent. Puis, en 1970, il en publie deux autres pour le compte de la maison de disques américaine Monitor Records, principalement tournée vers les sonorités internationales. L’un des deux disques regroupe des chansons russes, tandis que l’autre répertorie des chansons traditionnelles québécoises que le musicien a apprises ici. La culture locale commence à faire partie du riche répertoire du chansonnier.

Par ailleurs, au cours de cette période, il a toujours la flamme pour la photo. Alors qu’il se produit dans les boîtes à chanson du circuit québécois et qu’il fait de nouvelles connaissances, Zelkine croque les artistes sur le vif, sur scène, en studio, en extérieur…

Parmi ses modèles, on compte Robert Charlebois, Louise Forestier, Claude Dubois, Renée Claude et tellement d’autres. Alexandre Zelkine documente visuellement une époque charnière de l’histoire de la musique québécoise, tout en devenant l’une des personnalités bien en vue du mouvement.

Claude Dubois à ses débuts, pris en photo par Alexandre Zelkine Photo : Courtoisie / Alexandre Zelkine

Pessimiste et Valiquette

En 1973 et 1974, Zelkine publie ses deux derniers albums en carrière, respectivement Pessimiste et L’otage. Pessimiste rassemble une brochette d’artistes qui ont marqué l’histoire québécoise des années 70. Non seulement le duo des Séguin y participe-t-il, mais c’est aussi Gilles Valiquette qui en signe la réalisation.

Zelkine, après ses albums sur Capitol, était rendu à se produire sur l’étiquette américaine United Artist, et il cherchait un réalisateur. C’est Richard et Marie-Claire Séguin qui l’ont référé vers moi , se souvient Valiquette. Ce dernier était alors guitariste de studio pour plusieurs artistes, accompagnant non seulement les Séguin, mais aussi Jacques Michel, entre autres noms. Passionné par la technique et l’enregistrement, Gilles Valiquette passait de longues heures en studio et se familiarisait de plus en plus avec ce monde.

L’album de Zelkine est-il le premier que Valiquette a réalisé en carrière? C’est une bonne question! Je pense que oui! Avec le temps, j’en suis venu à réaliser Daniel Lavoie, Nicole Martin, Plume Latraverse et plusieurs autres , relate M. Valiquette.

Gilles Valiquette photographié par Alexandre Zelkine Photo : Courtoisie / Alexandre Zelkine

La pochette de Pessimiste s’éloigne de la sobriété de l’esthétisme des albums précédents de l’artiste, proposant une mise en scène humoristique au recto et au verso, ainsi que des photos des artistes à l’intérieur, mais aussi un message coup de poing : Pourquoi Pessimiste? Parce que tous les imbéciles et les salauds qui régissent ce monde, ses lois, son économie, ses arts et ses diverses institutions s’évertuent à nous faire croire que tout est pour le mieux… MERDE! Il est grand temps, sinon déjà trop tard, de gueuler qu’il n’en est absolument rien!

Et lorsque l’on jette un coup d'œil encore plus attentif à la pochette de l’album, on peut y voir la photo d’une toute jeune artiste de 10 ans. C’est sa fille, Ludmila Zelkine, qui y chante une chanson avec lui. Fait inusité : Ludmila se fera connaître 10 ans plus tard, en 1983, sous le nom de Blondie B, devenant l’une des premières rappeuses au Québec. À l’instar de son père, elle peut interpréter sa musique en pas moins de cinq langues.

Ludmila Zelkine, alias Blondie B, en prestation au Spectrum de Montréal en 1984. Photo : Courtoisie / Alexandre Zelkine

Les trains électriques miniatures

Après l’album L’otage, paru en 1974, plus de traces de Zelkine sur disque. En 1980, il cesse la musique, sentant que l’écoute du public pour la chanson n’est plus au rendez-vous.

Il a dit : "Moi, je ne veux pas être un has been [un artiste dépassé], raconte Ludmila. On n’a plus notre place en tant que solo performer [artiste solo]. Je n’ai pas envie d’avoir un gros band [groupe] avec moi; j’ai envie de faire mes trains électriques", parce qu’il a toujours eu une passion pour le model railroading [modélisme ferroviaire].

Il a dit à ma mère : "C’est à ton tour de travailler; moi, ça ne me tente plus!" Il a tourné la page, se disant qu’il s’était bien éclaté, et il n’a jamais souffert de ça. Il s’est concentré sur ses trains électriques jusqu’à récemment. À partir du moment où Alexandre prend sa retraite, Céline Zelkine, surnommée Cilou, devient la pourvoyeuse de la famille et se démarque dans les mondes de la mode, du design et de l’art visuel. Son travail est encore reconnu aujourd’hui.

Cilou et Alexandre Zelkine en juin 2022 Photo : Archives de la famille Zelkine

À la fin des années 80, leur fille ayant quitté le nid, Alexandre et Cilou décident de rentrer en France pour se rapprocher de la famille. C’est aussi là que mère et fille se rassemblent, en décembre 2022, pour vivre leur deuil.