Carleton-sur-Mer augmente son budget, mais limite les hausses de taxes

L’augmentation du compte de taxes se chiffre à 3,9 %, soit 99 $ pour une résidence d’une valeur moyenne de 185 950 $.

La Ville fait valoir que ce taux est inférieur à celui de l’inflation qui est de 6,5 %.

Ç’a été un gros travail, un gros exercice, en raison notamment de l'augmentation des coûts du service de la dette, du carburant et des matériaux, mais on a un budget très réaliste dans le contexte actuel , commente le maire Mathieu Lapointe.

Il estime que cette augmentation est raisonnable.

« On arrive à maintenir nos investissements, nos activités sur le territoire. On veut poursuivre sur notre lancée, être une ville dynamique. » — Une citation de Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Le maire précise que le tiers des nouveaux revenus provient de l'augmentation de la valeur des maisons, des nouvelles constructions et des rénovations. C'est signe de la vitalité économique du territoire , commente-t-il.

Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer, préfet de la MRC Avignon et président de la Table des préfets de la Gaspésie Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le tarif de la collecte et du traitement des matières résiduelles augmente de 20 $, puisque la facture de la Ville a bondi de 62 000 $. Les propriétaires paieront donc 220 $ pour le traitement des matières résiduelles, 275 $ pour l’aqueduc et 315 $ pour les égouts.

Carleton-sur-Mer a pu bénéficier d’une augmentation de sa péréquation de 65 000 $, mais des factures se sont aussi ajoutées, soit celle de l’évaluation municipale, 88 000 $ ou de la quote-part versée à la municipalité, 47 000 $.

Carleton-sur-Mer a aussi déposé un plan d’investissements dans ses infrastructures de 28 millions de dollars, dont 15 millions de dollars seraient assumés par la Ville.

La Ville a déjà engagé une partie de ces sommes dans certains projets comme la réfection de l’aréna Léopold-Leclerc. Elle investit 4,5 millions de dollars sur un coût total de ce projet de 6,5 millions de dollars.

La Ville de Carleton-sur-Mer ira de l'avant en 2023 avec le projet de rénovation du centre civique Léopold-Leclerc. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

D’autres projets sont aussi connus, comme le remplacement du réseau d’aqueduc et d’égout du camping municipal ou la phase II du quartier Espace-Nature.

L'année 2023 va être une grosse année d'investissements en immobilisation. On prévoit augmenter de 8,5 millions au service de la dette , fait savoir M. Lapointe.

La dette va donc augmenter, mais selon le maire, la capacité de payer des contribuables s'est accrue collectivement. On a plus de résidents, plus de maisons, plus de revenus. On a la capacité de le faire sans avoir trop d'impact sur le compte de taxes , explique-t-il.

Le conseil observe qu’en quatre ans, de 2018 à 2022, les élus ont réussi à diminuer la dette qui est passée de 16,5 millions de dollars à 12,3 millions de dollars.

Avec les informations de Roxanne Langlois