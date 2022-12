Gel de cargaison de vin : l’Alberta et la C.-B. poursuivent une entreprise de Montréal

Les agences de distribution d’alcool de l’Alberta et de la Colombie-Britannique poursuivent une entreprise de transport routier de Montréal après avoir reçu, l’an dernier, des centaines de bouteilles de vin et de spiritueux gelés en provenance de l’est du pays.

Dans une plainte déposée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le 13 décembre, la BC Liquor Distribution Branch (BCLC) et la Alberta Gaming, Liquor and Cannabis ( AGLC ) affirment que l’entreprise Simard a utilisé des remorques non chauffées pour transporter 1459 cartons de boissons alcoolisées en décembre 2021.

Les cargaisons ont subi des températures [sous zéro], ce qui a provoqué l’expansion du vin et des spiritueux, des dommages aux bouteilles et l’exposition de l’alcool à l’air , peut-on lire dans l’avis de plainte.

Le gel du vin et des spiritueux a causé des dommages aux bouteilles et aux boîtes d’entreposage , rendant la vente des produits impossible.

Les deux sociétés d’État allèguent avoir spécifiquement exigé à l’entreprise Simard d’utiliser des remorques chauffées assez solides pour conserver la cargaison au chaud face aux conditions hivernales attendues entre Montréal et la Colombie-Britannique ou l’Alberta.

Simard n’a pas encore répondu à la poursuite.

Les deux agences demandent plus de 55 000 $ de dédommagement.

Selon Shiva Reddy, une sommelière qui n’a pas de lien avec la poursuite judiciaire, le gel est mauvais pour le vin de plusieurs façons. Le vin est vivant et peut encore avoir de la levure active. Le froid extrême ou la chaleur peuvent tuer [cette levure] et ruiner le style de vin ou nuire au goût , explique-t-elle.

Comme tous les liquides, le vin et la bière prennent aussi de l’expansion lorsqu’ils gèlent, ce qui peut causer des fuites ou l’explosion des bouteilles.