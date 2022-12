Une clinique de santé mentale et sexuelle nouveau genre au Québec

Les codirectrices, qui habitent en Mauricie et au Centre-du-Québec, avaient à coeur d’offrir du soutien aux gens de partout dans la province en lien avec des problématiques qui sont parfois moins adressées en région.

La plupart du temps, les gens vont migrer vers les grands centres urbains, comme Montréal, lorsqu’il s’agit d’interventions en sexologie ou en ce qui a trait à la diversité sexuelle ou de genre. Nous, on considère que ce n’est pas nécessairement parce que tu veux avoir accès à ces services-là que tu es obligée de quitter ta région , affirme la cofondatrice de Chez foufounes et intervenante en sexologie Frédérique Fafard.

Les deux fondatrices et directrices de Chez foufounes, Rose Boucher, intervenante en santé sexuelle (à gauche) et Frédérique Fafard, intervenante en sexologie (à droite) Photo : Facebook/Chez Foufounes, Clinique de santé mentale, sexuelle et sociale

Les troubles hormonaux, le racisme, le sexisme, la grossophobie, la dépression, les troubles anxieux, la sexualité des personnes victimes d’actes criminels, la vie socioaffective des personnes autistes font partie des sujets que les clients pourront aborder dans les ateliers, formations ou rencontres individuelles qui seront offerts par la clinique.

On va avoir des clientèles assez variées, mais on vise principalement les personnes qui sont issues de communautés marginalisées, les personnes issues de la diversité sexuelle ou de genre, les personnes qui ont peut-être vécu des traumatismes dans des institutions médicales ou des services d’aide psychologique , explique l’une des deux fondatrices de la clinique et intervenante en santé sexuelle, Rose Boucher.

« On a choisi ce nom pour faire appel à la sexualité sans être trop directes et en étant rigolos, pour que les gens se souviennent de notre nom. Aussi, des foufounes, tout le monde en a, que tu t’identifies comme un homme, une femme ou une personne non binaire. » — Une citation de Rose Boucher, codirectrice de Chez foufounes

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La clinique de santé mentale, sexuelle et sociale Chez foufounes offre ses services entièrement en ligne. Photo : Facebook/Chez Foufounes, Clinique de santé mentale, sexuelle et sociale

Le fait d’offrir les services en ligne apporte une flexibilité dans les horaires et une réduction de coût, selon les intervenantes. De plus, cela pourrait inciter des gens à solliciter de l’aide, selon Rose Boucher. Le modèle en ligne permet d’aborder des sujets qui sont peut-être un peu plus sensibles ou gênants, ça ajoute un certain filtre de sécurité pour les personnes qui ont peut-être de la difficulté à aborder ces sujets-là en personne.

Frédérique Fafard souligne que les prix seront ajustés aux revenus des clients. Les divers services coûteront entre 4 $ et 95 $.

Avec cette nouvelle clinique, les intervenantes souhaitent offrir des services alternatifs pour pallier l’engorgement du système de santé . Chez foufounes offrira du soutien autant aux personnes adultes qu’adolescentes.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct