Démêler l’interdiction des plastiques à usage unique en 9 questions

À compter du 20 décembre, six produits de plastiques à usage unique sont interdits au Canada en raison de la pollution qu’ils génèrent et des risques qu’ils représentent pour la faune. Mais le diable étant dans les détails, sachez que ces produits pourront être vendus pendant encore un an. Certains ne seront bannis qu’en 2025 alors que d’autres resteront disponibles sur demande. Voici quelques pistes pour y voir plus clair.

En juin dernier, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault et son collègue de la Santé, Jean-Yves Duclos, annonçaient qu’à compter de décembre, les sacs d’emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires à emporter difficilement recyclables, les anneaux pour emballages de boissons, les bâtonnets à mélanger et les pailles de plastique seraient désormais interdits au Canada.

Or, tous ces produits ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Des exceptions ont été prévues dans l’application du règlement  (Nouvelle fenêtre) . Certains de ces produits demeureront disponibles, tandis que d'autres pourront encore être distribués pendant plusieurs années.

Pour s’y retrouver, nos collègues de CBC ont envoyé une série de questions à Environnement Canada, dont certaines ont été soumises par des lecteurs à l'équipe de Ask CBC News.

1. Pourquoi les couvercles en plastique des boissons jetables ne figurent-ils pas sur la liste?

Les couvercles de gobelets jetables sont exclus pour le moment du règlement fédéral sur les plastiques à usage unique. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

Bien que les couvercles de gobelets en plastique soient l'un des principaux articles retrouvés lors des opérations de nettoyage, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il avait ciblé en priorité les six articles mentionnés ci-haut en raison de la menace qu’ils constituent pour la faune – qui les ingère ou qui s’y empêtre –, parce qu’il sont difficiles à recycler et surtout parce qu’ils peuvent être remplacés par des solutions moins polluantes. Or, ce n’est pas le cas des couvercles de gobelet.

En ce qui concerne les couvercles en plastique utilisés pour les tasses à café jetables en particulier, des solutions limitées à cet article ont été identifiées comme étant disponibles à l'heure actuelle , a expliqué le gouvernement dans un communiqué.

Ottawa assure par ailleurs qu'il continue à surveiller les données et qu'il pourrait éventuellement ajouter d’autres produits à la liste des objets de plastique à usage unique interdits.

2. Cette mesure aura-t-elle un impact significatif sur les déchets plastiques au Canada?

Les déchets de plastique ont envahi notre environnement. Photo : iStock / BrianAJackson

Pas vraiment. Selon des groupes environnementaux comme Greenpeace Canada, les six catégories de produits ne représentent qu'environ 5 % de la quantité totale de déchets plastiques générés par le Canada en un an, selon les données de 2019.

L'estimation du gouvernement fédéral est encore moins élevée. Dans le texte du règlement publié en juin, Ottawa estimait à environ 3 % la réduction des déchets plastiques par rapport aux données de 2019, soit environ 150 000 tonnes de déchets plastiques.

3. Quand les interdictions entreront-elles en vigueur?

Les nouvelles règles interdiront la fabrication et l'importation de la plupart des articles figurant sur la liste dans le but de les vendre au Canada à compter du 20 décembre 2022. Après cette date, les produits pourront encore être vendus dans le pays pendant une année supplémentaire.

Les porte-bagues en plastique, comme ceux utilisés pour maintenir ensemble les paquets de cannettes, bénéficient d'un délai supplémentaire de six mois. Ils pourront continuer à être importés et fabriqués pour être vendus au Canada jusqu'au 20 juin 2023 et leur vente ne sera pas interdite avant le 20 juin 2024.

4. Si le gouvernement fédéral veut interdire les plastiques, pourquoi donne-t-il un délai aussi long pour l'interdiction d'exportation?

CBC News a posé la question au gouvernement fédéral et il a répondu qu'après des consultations avec l'industrie, il a été décidé qu'une période d'élimination progressive de 42 mois permettrait de respecter les engagements internationaux du Canada tout en minimisant les dommages pour l'industrie.

Un retrait progressif permet aux entreprises canadiennes de réduire au minimum les perturbations de leurs activités, tout en se retirant du marché des articles interdits, conformément aux tendances mondiales du marché et de la réglementation , a déclaré le gouvernement.

5. Cela signifie-t-il qu'après le 20 décembre 2025, aucun produit interdit ne sera expédié au Canada?

Pas exactement. Les nouvelles règles continueront de permettre que des produits en plastique interdits fabriqués dans un autre pays soient expédiés par le Canada vers un pays tiers sans restriction.

Selon Ottawa, la participation du Canada à l'article 11.8 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des échanges interdit au Canada d'appliquer ce genre d’interdiction aux marchandises qui transitent sur son territoire.

6. Je croyais que les pailles en plastique étaient interdites, mais elles ne le sont pas?

Des pailles en plastique Photo : iStock

Si la plupart des pailles en plastique à usage unique sont interdites, ce n'est pas le cas des pailles flexibles ou pliables, bien qu'elles fassent l'objet de restrictions.

La décision de ne pas interdire les pailles souples a été prise parce qu'elles restent utiles et nécessaires pour les personnes ayant un handicap physique ou pour les personnes soignées dans un établissement médical ou de soins de longue durée.

Les magasins de détail pourront vendre des pailles flexibles dans un emballage d’au moins 20 unités, mais l'emballage ne peut être exposé dans un endroit où un client peut le voir. Ce dernier devra en faire la demande à un employé du magasin pour s'en procurer.

Les pailles souples peuvent également continuer d'être vendues d’une entreprise à l’autre. Pendant une période limitée, elles pourront également être vendues lorsqu'elles sont emballées avec un contenant de boisson, à condition que cet emballage ait été réalisé par la société qui a fabriqué la boisson, comme c'est le cas avec les boîtes de jus [qui viennent avec une paille collée sur l'emballage]. Ces pailles pour jus de fruits ne pourront cependant être vendues que jusqu'au 20 juin 2024.

7. Les entreprises canadiennes pourront-elles encore fabriquer ces articles pour l'exportation?

Afin de permettre à l'industrie de s'adapter aux changements , Ottawa a déclaré qu'il autoriserait celle-ci à fabriquer des plastiques à usage unique jusqu'au 20 décembre 2025.

Pour se conformer aux règles, les exportateurs devront tenir des registres détaillés des acheteurs de leurs produits.

8. Les sacs de caisse sont souvent utilisés plus d'une fois par les consommateurs. Pourquoi sont-ils interdits, mais pas les sacs à ordures qui ne sont utilisés qu'une seule fois?

Les sacs de caisse en plastique sont une importante source de pollution partout dans le monde. Photo : iStock / Damocean

À Ottawa, on a répondu à CBC que la réutilisation d'un article pour un usage unique supplémentaire ne rend pas l'article réutilisable par définition .

Selon la définition du gouvernement fédéral : Un article réutilisable est conçu et prévu pour être utilisé plusieurs fois, pour le même usage, sans perdre sa fonctionnalité initiale. Utiliser des sacs de caisse en plastique à usage unique une deuxième fois comme sac à ordures ou sac à lunch ne signifie pas qu'ils sont réutilisables.

Le gouvernement fédéral a déclaré que tout avantage tiré de la réutilisation des sacs de caisse par les consommateurs est compensé par les dommages environnementaux que ces sacs produisent dans l’environnement. On en a retrouvé près de 17 000 lors du Grand nettoyage des rivages canadiens, en 2021.

En revanche, le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de données semblables concernant les sacs à ordures. L'absence d'une alternative aux sacs à ordures en plastique est également un facteur retenu.

9. Les sacs à déchets canins à usage unique seront-ils également interdits?

Le gouvernement fédéral a déclaré qu'il n'interdisait pas les sacs à déchets pour animaux de compagnie à usage unique, car le règlement a été conçu pour interdire les sacs conçus pour transporter des marchandises achetées auprès d'une entreprise .

