Péréquation : le Manitoba obtiendra 577 M$ de plus d’Ottawa en 2023, selon le fédéral

Il s’agit d’une hausse de 19 % qui constitue la plus importante augmentation depuis plusieurs années.

La province recevra 3,5 milliards de dollars, ce qui représente à peu près le double du montant que le Manitoba obtenait lorsque les progressistes-conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2016.

Selon une déclaration écrite du bureau du ministre des Finances, Cameron Friesen, l'augmentation est le résultat d'une plus grande croissance économique et du prix plus élevés des ressources naturelles dans les provinces plus riches.

Même avec cette péréquation, la capacité fiscale du Manitoba est toujours inférieure à celle des provinces riches en ressources naturelles , nuance le ministre dans sa déclaration.

La péréquation est entièrement financée par le gouvernement fédéral et vise à permettre aux provinces les plus pauvres d'offrir des niveaux de service similaires à ceux des provinces les plus riches.

Ce rajustement est distinct des paiements de transfert fédéraux en matière de santé et de services sociaux, que toutes les provinces reçoivent.

L'argent est versé en fonction d'une formule complexe qui mesure la capacité de chaque province à générer ses propres revenus. Le Québec, l'Ontario, les trois provinces maritimes et le Manitoba devraient recevoir des paiements de péréquation au cours de la prochaine année fiscale.

L'augmentation de la péréquation pour le Manitoba vient à un moment où la province accumule les déficits chaque année depuis 2009, à l'exception d'un léger surplus de 5 millions de dollars en 2019.

Le chef de l'opposition néo-démocrate, Wab Kinew, déclare que le gouvernement devrait utiliser cet argent pour améliorer les soins de santé et conclure une convention collective avec les professionnels paramédicaux, tels que les techniciens en radiologie et les travailleurs de laboratoire qui sont sans contrat depuis des années.

Ce serait une mesure que j'aimerais voir se concrétiser immédiatement, ainsi que d'autres mesures visant à investir dans les soins de santé, compte tenu des besoins qui existent, mais aussi de cette aubaine , estime-t-il.

En septembre, le gouvernement provincial avait prévu un déficit de 202 millions de dollars pour cette année fiscale. M. Friesen devrait, cette semaine, fournir une mise à jour des prévisions budgétaires.

Les progressistes-conservateurs ont promis d'équilibrer le budget d'ici 2028. Pour ce faire, ils devront auparavant remporter une élection générale prévue pour le 3 octobre 2023.