L’intérieur de L’Héritage 1 fera peau neuve pour la saison 2024

La disposition des espaces réservés aux passagers sera entièrement revue pour augmenter leur ergonomie. Plus de places assises seront notamment disponibles dans l'espace de restauration. Le comptoir de billetterie sera aussi réaménagé. C'est un peu comme d'agrandir par l'intérieur, image le capitaine de L'Héritage 1, Jean-Philippe Denis-Rioux.

Ce projet bénéficie d'une aide financière de 130 500 $ octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) du gouvernement du Québec.

Le capitaine se réjouit de cette aide financière qui servira à terminer la mise à niveau du traversier.

Des travaux d'envergure ont été réalisés sur le traversier en 2021. En cale sèche, c'était le gros morceau de toutes ces rénovations. C'était tout ce qui était de la coque. On avait aussi changé les moteurs en 2016. Maintenant, on veut redonner un petit boost à nos infrastructures pour les passagers , rappelle le capitaine.

« À l'intérieur, on arrache tout et on refait tout à neuf. »