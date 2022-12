Passer Noël à l’aéroport de Toronto, le sort probable de voyageurs terre-neuviens

C’est le cas de Gerry Neil et de sa famille, des résidents de Conception Bay South, qui ont fait une escale à Toronto dimanche en rentrant d’un voyage en Floride. Ils ont appris que le vol à destination de Saint-Jean était retardé de deux heures. Puis, une demi-heure plus tard, on leur a dit que le vol était annulé. Selon M. Neil, les employés de WestJet ne savaient pas eux-mêmes pourquoi le vol était annulé.

Ils nous ont dit tout d’abord que c’était pour des raisons de sécurité. Puis, quelques minutes plus tard, quelqu'un a parlé d’entretien. Des excuses ont circulé pendant pratiquement 24 heures , affirme Gerry Neil.

WestJet a procuré à la famille une chambre d’hôtel et un repas. L’entreprise, selon M. Neil, avait promis de l’informer de son nouvel itinéraire dans les quatre heures suivantes. Il n’a reçu l’information par courriel que 18 heures plus tard.

Ils nous ont dit à ce point-là que le départ le plus tôt est prévu pour après Noël , indique Gerry Neil en ajoutant que son fils de 8 ans est bien déçu.

WestJet a conseillé à la famille Neil et à d’autres voyageurs à destination de Terre-Neuve de retourner à l’aéroport chaque jour pour recevoir un nouveau chèque-cadeau de l’hôtel et pour vérifier l’horaire de leur vol.

Gerry Neil se demande pourquoi le transporteur ne fait pas venir un autre avion pour ramener ces personnes chez elles à Terre-Neuve-et-Labrador avant les Fêtes. Il dit qu’en réservant son vol une semaine avant Noël, sa famille croyait qu’elle arriverait à temps même s’il y avait des contretemps.

Gerry Neil estime que de 200 à 300 Terre-Neuviens-et-Labradoriens font la queue devant le comptoir de WestJet à l'aéroport de Toronto. Photo : Gracieuseté/Bob Lemar

La famille de Valerie Goodyear est aussi bloquée à Toronto, alors qu’elle espérait rentrer à Terre-Neuve dimanche. Mme Goodyear souhaite passer Noël avec sa fille pour la première fois depuis que cette dernière a eu son enfant il y a une dizaine d’années.

« Je n’ai pas dormi. Je suis déçue. J’ai pleuré. En ce moment, nous ne savons pas ce qu'il se passe. J’avais hâte de passer un beau Noël, qui maintenant ne sera pas Noël. » — Une citation de Valerie Goodyear

La situation est frustrante, ajoute Mme Goodyear. Elle reproche à WestJet de ne pas donner de bonnes raisons aux voyageurs pour l’annulation du vol et l'absence d’une solution de rechange pour les transporter plus rapidement à leur destination.

CBC a demandé des explications à WestJet pour cette situation et attend de les recevoir.