Regard sur 2022 : Benoît Côté et l’année noire du milieu de l’itinérance

Bruno Savard : Quelle année! Ça n'a pas été facile 2022 pour le secteur communautaire, non?

Benoît Côté : Je n’ai jamais vu ça en près de 40 ans dans le communautaire une année pareille. Pour paraphraser Élisabeth II, je dirais annus horribilis. C'est très difficile parce que la classe moyenne ne va pas bien. Les gens qu'on accompagne sont sur l'aide sociale et appauvrie par l'inflation, isolés socialement. On voit que c'est encore plus difficile pour eux et elles de s'en sortir.

Q : Dans cette série d'entrevues, on part avec la prémisse que 2022 était l'année de la relance. Mais dans la rue, j’ai l'impression que ça a été l'année du constat.

R : En fait, on l'a vu avec les CHSLD, ce qui ne fonctionnait pas dans le réseau de santé s'est écroulé. On le voit avec les urgences, puis on le voit avec la première ligne en santé mentale.

Moi, je n’ai jamais vu un tel exode d'intervenants qui partent de chez nous et qui vont vers le réseau de santé parce qu'on n'est pas capable de concurrencer les salaires. Il y a des organismes communautaires qui ont perdu 50-60 % de leur main-d'œuvre. On est dans des stratégies de survie, mais c'est une vraie tragédie nationale qui est en train de se passer. Ça a pris 30-40 ans pour créer un réseau communautaire. Il y a 8000 organismes communautaires et près de 70 000 personnes qui travaillent là-dedans. Le réseau en santé mentale et en toxicomanie à Québec, c'est 500 à 600 personnes selon des vieux chiffres. Si on perd ça, ça va aller mal à Québec.

Q : Je suis passé à travers la pandémie comme tout le monde. Honnêtement, j'en avais marre de faire des nouvelles sur la pandémie, ça tombait sur le moral, mais je suis privilégié. Le gars ou la fille de la rue, comment il l’a vécu?

R : Il l'a mal vécu parce qu’il y a des capacités d'adaptation que vous et moi on a et que lui ou elle n’a pas. Survivre dans un monde où en plus tu es dehors à des températures froides avec un certain mépris d'un certain nombre de personnes pour ta condition, ce n’est pas facile.

Notre service de crise avec le Service de police de la Ville de Québec qui existe depuis 20 ans nous a montré une chose, dans tous les arrondissements de la ville de Québec, il y a une augmentation des demandes d'intervention de près de 30 % depuis 2 ans pour des idées suicidaires, de la violence conjugale, de la consommation d’alcool et de drogue. Et la pandémie a amené des quantités de drogues mal synthétisées dans le quartier Saint-Roch avec les effets qu'on connaît.

Les humains, on est des animaux sociaux, on a besoin de l'autre. Quand on perd le contact avec l'autre, ça nous fait des effets au niveau de notre santé.

Q : Je ne sais pas si c'est seulement une impression, mais on voit plus de personnes dans la rue.

R : Je ne pense pas que c'est un cataclysme, mais je pense qu'il y en a plus. On va le voir avec le dénombrement qui sera publié bientôt, mais c'est sûr que l'état des personnes étant peut-être un petit peu plus détériorées, ça nous saute plus aux yeux.

Benoit Côté en entrevue avec Bruno Savard Photo : Radio-Canada

Q : Puis en même temps, on a un maire qui arrive avec l'idée d’itinérance 0, on dirait que le timing est mauvais.

R : Je ne veux pas vous contredire, mais le timing est plutôt bon. Il ne faut pas attendre que ça aille encore plus mal pour agir. Il y a d'autres villes dans le monde qui ont réussi à réduire l'itinérance chronique de 50 à 70 %: Helsinki, Medicine Hat en Alberta. C'est possible de le faire s’il y a une volonté politique, des budgets et un plan coordonné. J'estime que ça pourrait coûter quelques millions pour réaliser ça à Québec. Et les mieux placés pour le faire en collaboration avec le municipal, ce sont les organismes communautaires.

Mais le salaire moyen dans le communautaire c’est 20 $ de l’heure. Il faut monter ça de 5 $ le plus rapidement possible. Parce que nos intervenants sont partis parce qu’ils veulent payer leurs factures. Les pauvres de notre communauté vivent une crise du logement aussi. Le moindre 3 et demi coûte 900-950 $, donc comment peuvent-ils arriver. Et les institutions comme les CIUSSS ou les centres de services scolaires offrent beaucoup plus. Il faut que les politiciens de tous les partis soient conscients de ça, parce qu’au rythme où ça va, on pourrait disparaître tranquillement.

Si on donne des conditions au communautaire, on va réaliser 70 % de réduction de l'itinérance d'ici 2030. Mais ça prend des équipes en prévention, ça prend du soutien pour les refuges, il faut développer le logement social subventionné, des nouveaux logements. Il faut aussi que la Ville se batte pour avoir sa part de subventions. On est capable de le faire.

Q : C'est beau aujourd'hui la rue, il y a du soleil, c'est confortable, mais des fois il fait moins 30, comment on s'en sort? Est-ce qu'on s'en sort?

R : La plupart s’en sortent, heureusement. On est des témoins vivants de ça.

Q : Vous en voyez de belles histoires? Parce que j'ai l'impression que vous côtoyez de la misère humaine tous les jours.

R : Ça, c'est vrai! Mais oui on voit de belles histoires heureusement, sinon on ne ferait pas ce métier-là. Il y a des solutions alternatives.

Comme le programme qui s'appelle Logement d'abord qui a vu le jour en 2016 à Pech . Avec nos partenaires communautaires, on a intégré 203 personnes en logement. Des itinérants chroniques qui étaient dans la rue depuis parfois 10 ans et plus. L'idée, c'est de sortir les gens de la rue. De ne pas attendre qu’ils soient guéris pour les mettre en logement, on les prend comme ils sont. Ça prend des intervenants qui accompagnent les personnes avec leurs problèmes de santé mentale. Ça peut prendre six mois, parfois un an avant qu’ils soient autonomes.

Q : Qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer la cohabitation dans Saint-Roch?

R : On n'a pas à accepter l'intolérable quand quelqu'un commet un geste délinquant. D'un autre côté, on le voit, il y a de moins en moins de capacités de notre communauté à accepter les gens marginaux, à accepter les gens qui n’ont pas un emploi, qui ne sont pas comme nous, tous peignés pareil. C'est plate quand il n’y a pas de mixité sociale.

Ce n’est pas dangereux Saint-Roch en passant. Moi, j'y vis depuis tellement longtemps. C'est sûr qu'il y a des actes ignobles parfois, on n'est pas dans un monde de licornes, ça peut arriver, mais en général les gens sont plutôt gentils.

En cette période des Fêtes, j’invite la population à se rapprocher des gens qui ne vont pas bien dans leur entourage. Même si c'est parfois difficile, leur donner un peu d'attention et de l'amour.