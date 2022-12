Prix culturels rimouskois : le Théâtre des gens d’en bas et Denis Leblond honorés

Denis Leblond, qui a écrit plus de 30 pièces de théâtre, dont La nuit des tisons gros comme des grêlons, a également participé à plus de 105 productions en tant que metteur en scène, directeur artistique ou comédien.

Professeur de théâtre au Cégep de Rimouski pendant plus de 20 ans, il a aussi contribué à la formation de nombreux jeunes comédiens. Ce contact avec la jeunesse a été précieux tout au long de sa carrière, a-t-il affirmé, en marge de la remise de son prix.

T'as l'impression de travailler pour quelque chose. Ton salaire est là, immédiat. Ces jeunes-là, pour la plupart, étaient à des moments cruciaux de leur vie. C'est le début et la fin de l'adolescence. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent à ce moment-là. C'est beaucoup plus qu'une expérience théâtrale, c'est une expérience de vie , dit-il.

L'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l'Avenir, coup de cœur des Rimouskois

La pièce L'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l'Avenir, du Théâtre les gens d’en bas, a de son côté été le coup de cœur des Rimouskois cette année.

Steven Lee Potvin et Odile Gagnon-Roy, lors d'une représentation de la pièce dans l'église de Saint-René-de-Matane (photo d'archives) Photo : Marie-Eve Campbell

La pièce, inspirée des Opérations dignité, a été présentée dans bon nombre d'églises de la région l'automne dernier.

Odile Gagné-Roy, qui a co-écrit et interprété la pièce avec Steven Lee Potvin, indique que cette expérience a été extrêmement riche en rencontres.

À chaque endroit qu'on a été, ça a été émotif, pour des raisons différentes. Mais ça a été accueilli avec tellement d'amour. Ça faisait du bien de se retrouver dans une église, dans un lieu qui est délaissé depuis quelques années... Il y avait un rassemblement et des fois on sentait que presque l'entièreté du village était là et on entendait des témoignages fous. On sentait que les gens nous disaient des choses qu'ils n'avaient jamais dites à personne , dit-elle.

Des membres du GGRIL, le Grand groupe régional d'improvisation libérée, à Rimouski. (photo d'archives) Photo : Facebook

Le Grand groupe régional d'improvisation libérée (GRILL), qui compte près de 20 artistes et a effectué plusieurs tournées à l'international, a pour sa part remporté le prix Collectif d'artistes.

Finalement, c'est la potière Camille Bouchard-Tremblay qui a remporté le prix Artiste de la relève.

D'après les informations d'Éric Barrette