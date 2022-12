Les meilleurs joueurs de moins de 20 ans représentant 10 pays, dont le Canada, participent à l'événement, qui est co-organisé par Halifax et Moncton.

Des matchs d'avant-tournoi ont déjà eu lieu dans d'autres communautés de la région et se poursuivent cette semaine.

Halifax est prête et Moncton aussi , dit Grant MacDonald, responsable de l'événement dans la métropole néo-écossaise. Nous savons que les deux centres-villes seront survoltés.

Deux cents bénévoles ont été recrutés dans chaque ville pour aider à organiser l'événement, qui verra environ 40 matchs joués au cours d'environ trois semaines.

Grant MacDonald devant le Centre des congrès d'Halifax, où il y aura des activités gratuites à l'intérieur durant le championnat. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Halifax et Moncton ont remporté le tournoi après qu’il ait été enlevé à la Russie en avril à a suite à son invasion de l'Ukraine. L'équipe russe n'est pas non plus autorisée à concourir.

Fortes ventes de billets

Les fans se sont rapidement procuré des billets pour Halifax et Moncton, garantissant des foules bondées.

Les ventes de billets ont été très fortes depuis le jour où nous les avons publiées et nous sommes ravis d’être remplies à environ 90% de capacité , confirme Grant MacDonald,qui ajoute qu'il reste encore quelques billets.

Les sites se sont préparés à un horaire chargé, le Centre Scotiabank d'Halifax accueillant souvent deux matchs par jour pendant la compétition.

Le Mondial junior 2023 de l'IIHF est l'événement le plus important que nous ayons organisé ici au cours de la dernière décennie , admet Suzanne Fougere, vice-présidente d'Events East Group, qui gère le Centre Scotiabank .

L'entreprise se prépare depuis des mois pour le tournoi, notamment en embauchant du personnel supplémentaire.

Pour un match régulier des Mooseheads, nous aurions besoin de 60 à 70 employés dans l'édifice , explique Suzanne Fougere. Pour un événement comme celui-ci, c'est environ 150 personnes par match.

Suzanne Fougère, vice-présidente d'Events East Group, qui gère le Centre Scotiabank , décrit les championnats du monde juniors comme l'événement le plus important pour l'installation au cours de la dernière décennie. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

Les équipes ont peint de nouveaux logos de compétition sur la glace et ont reconstruit la surface au cours des derniers jours.

Une plate-forme en acier est encore en train d’être assemblée pour le diffuseur de l'événement.

Coup de pouce économique de 25 millions $

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce d'Halifax s'attend à ce que les fans amènent des affaires dans les magasins et restaurants de la ville à une période de l'année généralement plus calme.

Nous savons que cela devrait générer pour Halifax seulement plus de 25 millions $ en retombées économiques , dit Patrick Sullivan. C'est un événement très, très important.

Il croit que ce sont les hôtels et les restaurants du centre-ville qui en profiteront le plus. Une manne bienvenue après quelques années difficiles en raison de la pandémie.

Nouveaux codes de conduite

Les deux provinces contribuant au financement de l'événement ont insisté sur un certain nombre de mesures, à la suite du scandale de Hockey Canada.

Le logo de Hockey Canada sur un chandail Photo : Reuters / USA Today Sports / Perry Nelson

L'ensemble du conseil d'administration de cette organisation a démissionné plus tôt cette année pour avoir fait taire de multiples allégations d'abus sexuels.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui fournit 2 millions $ pour le tournoi, a précisé qu'il n'y avait aucune tolérance pour le harcèlement ou les abus lors du tournoi.

Hockey Canada a également envoyé une déclaration par courriel confirmant que tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel d'Équipe Canada ont réussi le processus amélioré de vérification de la personnalité, suivi la formation obligatoire améliorée sur la violence sexuelle et le consentement et signé le Code de conduite universel pour prévenir et combattre la maltraitance dans le sport .

Le Centre Scotiabank accueille son premier match pré-tournoi du Canada ce vendredi, l'équipe locale affrontera la Finlande.

Le Canada joue ensuite son premier match officiel du tournoi à Halifax le lendemain de Noël contre la République tchèque.