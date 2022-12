Une Winnipégoise devient la première Manitobaine opérée de la hanche en Ohio

Elle lance un appel à tous les Manitobains qui sont sur la liste d’attente et qui sont admissibles à ce genre de chirurgie de la hanche et du genou, pour qu'ils suivent son exemple.

Mme Kurylo attendait cette opération depuis 2019 avant de se faire opérer à Cleveland, en Ohio, en novembre.

Mme Kurylo est la seule personne ayant fait le voyage depuis que le gouvernement du Manitoba a annoncé cette nouvelle entente avec l’État de l’Ohio, au mois d'août. Elle dit en plaisantant être le cobaye canadien .

Pourquoi les gens ne s'inscrivent-ils pas? La liste d’attente pourrait diminuer beaucoup plus vite si les gens s'inscrivaient pour se faire opérer à l'extérieur de la province, mais on dirait que certaines personnes ont peur , dit-elle.

Cette année, le gouvernement progressiste-conservateur s'est engagé à couvrir les frais pour que des centaines de personnes obtiennent leurs chirurgies dans d'autres juridictions. La province a signé ces accords pour réduire l'énorme liste, aggravée par la pandémie, de patients en attente de chirurgies et de tests de diagnostic.

D’autres chirurgies en dehors de la province

Le gouvernement a indiqué, lundi, que 140 personnes ont eu une opération médicale à l'extérieur de la province jusqu'ici.

En effet, 86 opérations de la colonne vertébrale et 13 opérations de la hanche et du genou ont été réalisées à Sanford, au Dakota du Nord, tandis que deux villes ontariennes, Dryden et Kenora, ont effectué respectivement 29 et 11 opérations de la hanche et du genou.

À cela s’ajoute Kim Kurylo, qui s’est fait opérer en Ohio. Mme Kurylo indique qu'on lui a dit qu'un deuxième Manitobain était à Cleveland pour y être soigné.

Plus tôt cet automne, un porte-parole provincial a déclaré que la province s'attendait à ce que le nombre de patients se rendant à l'extérieur du Manitoba augmente plus rapidement à mesure que le processus sera simplifié et que davantage de personnes seront informées de cette possibilité.

Tous les frais sont couverts par le Manitoba

Kim Kurylo et son accompagnateur n'ont payé que leurs repas. Ces frais ont été par la suite remboursés par la province.

Pendant son séjour à Cleveland, en novembre, elle a été en contact régulier avec le groupe de travail du Manitoba. Elle dit que le personnel de Cleveland était en contact avant et après son opération réussie.

J'y retournerais sans hésiter , précise-t-elle.

Les Manitobains qui attendent une opération de la hanche ou du genou ne sont pas tous admissibles à un voyage à l'extérieur de la province. Les patients admissibles doivent avoir, entre autres critères, un poids normal, ne pas avoir de problèmes cardiaques et ne pas souffrir d'une maladie du foie, des reins ou des vaisseaux sanguins.

Selon un tableau de bord provincial  (Nouvelle fenêtre) , plus de 900 patients étaient en attente d'un remplacement orthopédique de la hanche en octobre de cette année.

Les Manitobains qui veulent se faire opérer à l'extérieur de la province peuvent faire une demande en ligne sur le site du gouvernement.  (Nouvelle fenêtre)

Mme Kurylo souligne qu'elle a fait sa demande en septembre, dès qu'elle a su qu'il existait une option hors province. Elle s'est tournée vers le sud de la frontière après avoir appris qu'il y avait une attente croissante pour le nord-ouest de l'Ontario, mais pas pour les États-Unis.

Elle encourage les patients qui sont en assez bonne santé à se faire opérer à l'extérieur de la province.

Le gouvernement mentionne que l'initiative montre sa volonté d'offrir aux Manitobains les soins médicaux les plus rapides possibles.

Cependant, l’opposition néo-démocrate a condamné le gouvernement pour avoir laissé le système de soins de santé se détériorer au point où des options hors province sont recherchées.

Nous pouvons blâmer qui nous voulons, déclare Mme Kurylo, mais en attendant, j'ai été impressionnée qu'ils aient réuni ce groupe de travail et qu'ils aient réellement fait quelque chose.

Kim Kurylo attend avec impatience la première semaine de 2023. Elle pourra alors faire une demande pour que la chirurgie pour sa deuxième prothèse de hanche soit effectuée à Cleveland.

Avec les informations d'Ian Froese