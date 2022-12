Un ex-ministre conservateur demande à Blaine Higgs de quitter la vie politique

Vous semblez blâmer toutes celles et ceux qui vous critiquent sur la base de votre unilinguisme. J’aimerais vous mentionner que j’ai servi sous un Premier ministre, également unilingue anglais, mais qui avait une vision toute différente de la vôtre , écrit le maire de Laut-Madawaska, qui affirme parler en son nom personnel dans ce dossier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Jean-Pierre Ouellette pense qu’il est temps pour Blaine Higgs de passer le flambeau à quelqu’un d’autre pour les élections de 2024, pour le bien du parti .

Cet automne, un vice-président régional du parti, Maurice Arsenault, avait également demandé la révision du leadership du premier ministre.

Être ministre francophone unilingue

Jean-Pierre Ouellette a été élu comme député pour la première fois en 1974 dans la circonscription de Madawaska-les-Lacs. Il raconte avoir hésité à accepter un poste de ministre. Il croyait que son unilinguisme francophone l’empêcherait d’accomplir son travail.

Richard Hatfield l’a rassuré.

Le défunt premier ministre du Nouveau-Brunswick, Richard Hatfield. Photo : Radio-Canada / Archives

Il me répondit ce qui suit : je ne suis pas bilingue non plus, et l’expérience s’acquiert au fil du temps. Il me nomma ministre de la Jeunesse, des Sports et du Loisir et responsable du programme d’aide aux étudiants. J’ai, comme il avait mentionné, acquis l’expérience au fil du temps et j’ai aussi appris une langue que je ne maîtrisais pas, l’anglais.

En entrevue, Jean-Pierre Ouellette explique être revenu sur cette anecdote après avoir entendu Blaine Higgs dire qu’en tant qu’unilingue anglophone, il avait dû affronter des obstacles et que c’est l'une des raisons pour laquelle il tente d’améliorer l’apprentissage du français dans les écoles francophones.

J’ai été élu en tant qu’unilingue francophone, j’ai dû apprendre à maîtriser une langue seconde. Mais j’ai aussi travaillé avec un premier ministre unilingue anglophone, mais qui avait une toute autre vision sur la question du bilinguisme.

C'est le gouvernement de l'ancien premier ministre Richard Hatfield qui a adopté la Loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick et qui a scindé en deux secteurs le ministère de l'Éducation.

Un PM qui comprend mal la Loi sur les langues officielles

Jean-Pierre Ouellette dit qu’il a longtemps défendu le premier ministre Blaine Higgs et son unilinguisme, croyant que cela ne l’empêcherait pas d’être compréhensif sur la question des langues officielles.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a annoncé une seule chose en réponse au rapport sur la révision des langues officielles, soit la création d'un secrétariat. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Mais il se dit désenchanté : En vous servant du programme d’immersion comme bouclier pour ne pas avoir répondu plus tôt aux recommandations du rapport est une insulte à l’ensemble de la population .

Il croit aussi que la réponse de Blaine Higgs au rapport des commissaires Finn et McLaughlin est inadéquate, puisqu’aucune mesure n’a été annoncée pour répondre directement aux 33 recommandations du rapport.

Jean-Pierre Ouellette constate qu’il existe depuis 2020 un important clivage politique au Nouveau-Brunswick, où le nord de la province – francophone – élit des politiciens libéraux et le sud – anglophone – est conservateur.

Il espère que Blaine Higgs annoncera son retrait de la vie politique bientôt. Dans le cas contraire, il espère que les militants conservateurs demanderont une révision de son leadership.

Et si les militants ne le font pas , la question se réglera aux élections générales de 2024 , conclut-il.

Avec des informations de l’émission La matinale d’ICI Acadie