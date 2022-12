Jeudi et vendredi risquent d’être des journées très occupées à l’aéroport d’Ottawa

L'aéroport international d'Ottawa prévoit que jeudi et vendredi pourraient être les journées les plus achalandées de l’année. L’administration suggère donc aux voyageurs de planifier leur itinéraire en conséquence.

Ce sera également très occupé le samedi, sans aucun doute, et il y a encore des gens qui voyagent le jour de Noël lui-même , a expliqué la porte-parole de l'aéroport Krista Kealey. Du même souffle, elle ajoute qu'il s'agira du jour le plus achalandé pour l'aéroport depuis les fêtes de fin d'année 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Jusqu'à présent, Mme Kealey a déclaré que les heures de pointe les plus intenses se situaient tôt le matin, entre 6 h et 8 h, et suggère aux gens de respecter les heures d'arrivée recommandées par leur compagnie aérienne.

Krista Kealey, porte-parole de l'aéroport d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Kimberley Molina/CBC

Après de nombreux hauts et bas tout au long de la pandémie, l'aéroport enregistre enfin des taux de fréquentation plus stables.

Mme Kealey a indiqué, lundi, que l'aéroport enregistrait en moyenne entre 4800 et 5500 passagers en partance par jour.

L'aéroport s'attend à ce que ce chiffre atteigne environ 6000 passagers par jour à l'approche de Noël.

Une fréquentation plus élevée

À pareille date l’an dernier, on s’attendait à une année de voyage plus chargée. Mais le variant Omicron a tout gâché, a rappelé Mme Kealey. Cela a forcé de nombreuses personnes à modifier leurs plans à la dernière minute.

La fréquentation sera sensiblement plus élevée [cette année]. Mais je pense que l'on peut dire sans se tromper que toutes les organisations [à] l'aéroport se préparent en conséquence.

Le coordonnateur du programme de tourisme et de voyage au Collège Algonquin, Martin Taller, a mentionné que la présente semaine sera un test pour de nombreux systèmes de voyage du pays.

Nous pouvons nous attendre à ce que ce soit une période inhabituelle pour l'industrie, car nous sommes passés de très peu de voyages à une explosion.

Au plus fort de la vague Omicron en décembre 2021, l'aéroport d'Ottawa était parfois vide (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Patry

Selon lui, les équipes dans les aéroports, l'enregistrement, la sécurité, les bagagistes - ils n'ont pas vu un tel volume depuis quelques années .

M. Taller a ajouté avoir remarqué une autre tendance : les billets semblent plus chers qu'auparavant en raison de l'inflation, mais les prix se sont stabilisés suffisamment pour permettre aux gens de planifier correctement leurs voyages.

Il a suggéré aux gens de porter le masque dans les avions et à l’aéroport, sans oublier de faire preuve de patience à l’égard du personnel.

Comment rendre vos voyages plus fluides?

La porte-parole de l’aéroport, Krista Kealey, a soutenu que la ville d’Ottawa a été largement épargnée par les files d'attente interminables qui se forment jour après jour dans certains aéroports du continent. Il n’en demeure pas moins que la capitale nationale n'est pas à l'abri de retards, surtout si le personnel tombe malade.

Mme Kealey a rappelé que les gens peuvent faciliter leur voyage en vérifiant ce qui est autorisé dans leur bagage à main, en l'utilisant pour transporter des objets de valeur ou des médicaments, des pièces d'identité à portée de main. Elle rappelle aussi de ne pas emballer les cadeaux, car ils peuvent nécessiter une inspection supplémentaire.

Elle recommande également aux gens de consulter l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour savoir quels articles ils doivent laisser à la maison.

Il y a beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas aussi familiers avec le processus de voyage ou qui n'ont pas été dans l'aéroport depuis très longtemps.

Les citoyens devront pelleter à nouveau dans les prochains jours (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

D'un même ton, dans une entrevue accordée à l'émission Les Matins d'Ici, mardi, le professeur à l'École de gestion Telfer, Marc Tessier, exhorte les voyageurs à faire preuve de vigilance. Par exemple, en évitant d'utiliser le réseau wifi de l'aéroport et en apportant le strict minimum, afin d'éviter que les criminels puissent profiter de l'achalandage pour dépouiller les passagers.

Les gens sont proches les uns des autres [dans l'aéroport], si vous apportez votre cellulaire, peut-être faire attention avec photos personnelles, vos informations bancaires [...], Ils [les criminels] peuvent acheter un appareil qui coûte 100 dollars et copier toutes vos infos. Je vous dirai quand vous allez en voyage, apportez juste l’essentiel. Les criminels savent que tous vos biens de valeur sont avec vous , a expliqué M. Tessier.

Professeur à l'Université d'Ottawa, Marc Tassé, exhorte les voyageurs à faire preuve de prudence pendant les journées achalandées à l'aéroport d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / CBC

En plus du fort achalandage, il se pourrait que dame Nature contrecarre les plans de nombreux voyageurs à partir de jeudi soir. Une tempête hivernale, avec possibilité de gel rapide et de vents violents, devrait frapper la région à partir de jeudi soir.

Environnement Canada a même averti les gens de revoir leurs projets de voyage.

