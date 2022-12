Changement d’horaire du conseil municipal malgré l’opposition de Québec d’abord

Québec d'abord estime qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il aurait été souhaitable que ce règlement soit adopté à l'unanimité.

Le maire dit que c’est pour convaincre plus de femmes de se présenter en politique, mais l’élection est en 2025, on a le temps en masse, je ne comprends pas pourquoi ça presse , a soulevé le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve.

Il croit qu'il existe d'autres scénarios pour atteindre l'objectif de conciliation.

La décision sage serait de ne pas aller de l’avant maintenant , conclut-il.

La 2e opposition en faveur

Équipe Priorités Québec est d'accord avec le projet-pilote. Le conseiller municipal, Stevens Mélançon, croit qu'il faut laisser la chance aux coureurs.

Stevens Mélançon est ouvert au changement d'horaire. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

C’est un projet pilote, il a un début et il y a une analyse qui est faite et on verra par la suite. Moi je suis un vieux de la vieille et je pense qu’un peu prendre un virage , a-t-il indiqué pendant le conseil de lundi soir.

Le projet pilote sera en vigueur de février à juillet. C'est donc dire que l'horaire du conseil municipal prévu le 16 janvier reste inchangé tandis que le premier conseil de février aura lieu le mardi 7 février plutôt que le lundi et débutera à 15 h plutôt que 17 h.

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de Québec en 2023 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de Québec en 2023 Jour Date Heure Lundi 16 janvier 2023 17 h Mardi 7 février 2023 15 h Mardi 21 février 2023 15 h Mardi 21 mars 2023 15 h Mardi 4 avril 2023 15 h Mardi 18 avril 2023 15 h Mardi 2 mai 2023 15 h Mardi 16 mai 2023 15 h Mardi 6 juin 2023 15 h Mardi 20 juin 2023 15 h Mardi 4 juillet 2023 15 h Lundi 28 août 2023 17 h Lundi 18 septembre 2023 17 h Lundi 2 octobre 2023 17 h Lundi 16 octobre 2023 17 h Lundi 6 novembre 2023 17 h Lundi 20 novembre 2023 17 h Lundi 4 décembre 2023 17 h Lundi 18 décembre 2023 17 h

Avec les informations d'Olivier Lemieux