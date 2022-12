Une tempête attendue dans le Sud de l’Ontario avant Noël

Une « importante tempête hivernale » s'abattra sur le Grand Toronto, Windsor, Hamilton et Kingston, notamment, vers la fin de la semaine et se prolongera jusque durant la fin de semaine des Fêtes, prévient Environnement Canada.

Songez à modifier vos plans pour la fin de semaine des Fêtes, car les conditions routières pourraient devenir dangereuses , recommande l’agence fédérale dans un bulletin météorologique spécial.

Les précipitations pourraient commencer sous forme de pluie ou de neige tard jeudi. Elles pourraient ensuite se changer en pluie tôt vendredi.

Les températures pourraient chuter vendredi, ce qui pourrait produire un gel soudain dans les régions qui recevront de la pluie, précise Environnement Canada.

L'agence fédérale ajoute qu'il pourrait y avoir du blizzard tard vendredi et jusque dans la fin de semaine dans les régions sous les vents du lac Huron et de la baie Georgienne .

Des pannes de courant possibles

Des pannes de courant généralisées sont possibles. Le mercure à la baisse pourrait être accompagné de vents forts ainsi que de la neige parfois forte.

Bien que l’agence météorologique prévoit que la tempête sera importante, elle n’a pas encore de détails quant à la quantité de précipitations ou la force du vent.

Selon Environnement Canada, les résidents du Sud de l'Ontario pourraient faire face vendredi soir et durant la fin de semaine aux températures ressenties les plus froides de la saison jusqu’à maintenant.

L’agence recommande aux résidents de se préparer un plan et une trousse d’urgence avec de l’eau, des vivres et des médicaments ainsi qu'une trousse de premiers soins et une lampe de poche.