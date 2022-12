Assurance automobile : des primes au Nouveau-Brunswick pourraient bondir en 2023

Plusieurs compagnies d'assurance ont soumis à la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick une demande de hausse de leurs tarifs.

Voici les demandes d’augmentation en attente d’une décision de la Commission à l’heure actuelle dans le cas des véhicules particuliers (de type familial) :

Certas, compagnie d’assurances automobile et habitation : 9,96 %;

Échelon, compagnie d’assurances générales : 20,01 %;

La Personnelle, compagnie d’assurance : 19,99 %.

La Compagnie canadienne d’assurances générales Northbridge s’est vu accorder en juillet 2022 une hausse de 18,15 %, toujours dans le cas des véhicules particuliers.

Pourquoi de telles demandes?

Plusieurs raisons poussent les compagnies d’assurance à faire ces demandes, explique la défenseure du consommateur en matière d'assurance au Nouveau-Brunswick, Michèle Pelletier.

Il y avait plusieurs compagnies qui ont décidé de ne pas demander d’augmentation ou de limiter ça au minimum pendant la pandémie. Là, après la pandémie, elles sont en train de se rattraper , affirme Michèle Pelletier au cours d'une entrevue accordée mardi à l'émission La matinale, d'ICI Acadie.

Les réparations des véhicules endommagés coûtent de plus en plus cher aux compagnies d’assurance, ajoute-t-elle.

On s’entend que les pièces sont de plus en plus rares, de plus en plus chères. Donc, les compagnies d’assurance veulent continuer de [gagner] de l’argent, elles ne veulent pas manquer d’argent , indique Mme Pelletier.

La rareté des pièces de rechange peut faire traîner des réparations pendant des mois, selon Mme Pelletier, ce qui fait augmenter les coûts de la location d’une voiture dans le cas des compagnies d’assurance qui offrent ce service.

Donc, ma facture de location qui aurait pu être de quelques centaines de dollars maintenant peut s’élever à plusieurs milliers de dollars parce que ma voiture, je n’ai pas la pièce, je ne peux pas la conduire et je suis prise avec une voiture de location , explique Michèle Pelletier.

Des hausses justes et raisonnables

De 45 à 50 compagnies d’assurance desservent le marché de l’automobile au Nouveau-Brunswick, estime Mme Pelletier. Ces entreprises doivent faire approuver leurs demandes de hausse par la Commission.

Michèle Pelletier, défenseure du consommateur en matière d’assurances au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Toute proposition supérieure à 3 % entraîne l’organisation d’une audience de la Commission. La compagnie doit alors justifier sa demande. Les membres de la Commission évaluent le tout et rendent une décision par la suite.

La Commission [...] doit baser sa décision selon ce qui est écrit dans la loi. Ce qui est écrit dans la loi, c’est ce qui est juste et raisonnable. C’est juste et raisonnable pour le consommateur, mais malheureusement ce l’est aussi pour les compagnies d’assurance , indique Michèle Pelletier.

Que peuvent faire les consommateurs?

Michèle Pelletier recommande aux consommateurs qui jugent que la hausse est trop élevée pour eux de ne pas hésiter à changer d’assureur. Il n’y a pas de fidélité en assurance. Magasinez vos primes , dit-elle.

Elle conseille aussi aux personnes qui font toujours du télétravail de le signaler à leur compagnie d’assurance, car si on ne conduit pas tous les jours durant les heures de pointe on court moins de risques d’accident. Ce facteur peut influencer la prime d’assurance, selon Mme Pelletier.