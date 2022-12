Un nombre record de cas de grippe dans la région du Grand Sudbury

Le nombre de cas de grippe explose dans la région de Sudbury, alors que Santé publique Sudbury et districts enregistre le plus grand nombre de cas en 20 ans.

L’activité grippale a commencé beaucoup plus tôt cette année, indique le Dr Imran Adrian Khan, médecin de santé publique à Santé publique Sudbury et districts.

Sur notre territoire, le premier cas de grippe a été confirmé à la fin du mois d’octobre, soit au moins deux mois plus tôt que les années antérieures , indique-t-il dans le communiqué.

La santé publique indique qu'en date du 16 décembre, 300 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été signalés dans la région.

C'est le virus de la grippe de souche A qui circule, selon les analyses d'échantillons en laboratoire.

Carly McGibbon, infirmière en santé publique pour le département des vaccins à Santé publique Sudbury et districts, confirme que le virus a commencé à circuler tôt, alors que la campagne de vaccination n'était pas encore entamée.

D'habitude, on voit nos premiers cas à ce [temps-ci] de l'année, proche de Noël , indique-t-elle.

Mme McGibbon explique que la grippe n'épargne personne et que de graves complications respiratoires peuvent découler d'une infection grippale, autant chez les aînés que chez les bébés, et mener à une hospitalisation.

Les populations qui ont un risque sévère c'est les adultes âgés de 65 ans et plus et aussi les enfants de six mois jusqu'à l'âge de cinq ans , ajoute-t-elle.

Le bureau de santé publique rappelle aussi que la COVID-19 circule toujours et invite la population à prendre des précautions pour réduire la propagation des maladies respiratoires pendant le temps des Fêtes.

Mme McGibbon espère que les gens suivront ces recommandations, comme se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe, porter un masque à l’intérieur et rester chez soi dès l’apparition de symptômes.