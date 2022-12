L’église de Saint-Cyrille-de-Wendover sera sauvée

En mars dernier, Radio-Canada avait appris que des dommages qualifiés d’inquiétants avaient été décelés dans une partie du bâtiment érigé en 1903, alors que des pierres se détachaient de la façade.

Selon les responsables du dossier, les ingénieurs viennent de statuer sur l'origine des fissures qui fragilisent des portions d'une tour sur la façade du lieu de culte, cité patrimonial par le gouvernement du Québec.

On a découvert, en enlevant quelques pierres, ici et là, que la problématique, c'est la chaux. La chaux se désagrège entre la pierre première et la deuxième pierre, il y a comme un espace d'environ quatre pouces, ça c'est infiltré-là et à l'intérieur de ça, ça créé comme des boulettes qui poussent sur la pierre , explique Normand Dupuis, président de la Fabrique St-Luc.

Les travaux devraient se dérouler en trois phases. Des sections de pierres seront retirées, puis remises en place avec l'aide de maçons spécialisés.

Le coût des travaux est évalué à environ 400 000 $.

L'église demeure ouverte aux visiteurs puisqu'un abris pour les protéger d'éventuels chutes de pierres a été installé.

Avec les informations de Jean-François Dumas