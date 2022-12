Printemps érable en Outaouais : des manifestants obtiennent réparation

Plus de 10 ans après le printemps érable, des manifestants de l’Outaouais ont obtenu réparation. Une entente de règlement a été conclue avec la Ville de Gatineau. Elle prévoit un versement de 725 000 $ à titre de dommages moraux par l'assureur de la Municipalité.

La Ville a reconnu que les arrestations et la détention intervenues le 18 avril 2012 ont causé préjudice aux personnes ainsi arrêtées et détenues , peut-on lire dans l’avis qui a été rendu public lundi.

La Cour supérieure va tenir une audience, le 16 février 2023, visant à approuver l’entente de règlement. Ladite audience aura lieu à 9 h 30, au palais de justice de Gatineau.

Le Printemps étudiant de 2012 a soulevé les passions en Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada

Si l'entente est approuvée en bonne et due forme, les personnes qui ont été arrêtées par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) le 18 avril 2012 à la Promenade du Lac-des-Fées, à Gatineau, et qui ont reçu un constat d'infraction auront une période de six mois pour soumettre une déclaration. Pour s’y faire, il est nécessaire que leur nom apparaisse sur le constat d’infraction remis par le SPVG .

Le montant que chaque personne obtiendra dépendra du nombre de personnes ayant soumis une réclamation , a précisé le représentant de l'action collective, Simon Lespérance, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Rappel des faits

Le 18 avril 2012, un groupe avait entrepris de marcher entre les pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), en empruntant la promenade du Lac-des-Fées.

M. Lespérance a raconté plusieurs fois son histoire, ces dernières années : selon lui, la manifestation était pacifique et la police escortait les marcheurs. Ensuite, l’escouade anti-émeute du SPVG a été déployée sur les lieux et les manifestants ont été pris en souricière.

Simon Lespérance, représentant de l'action collective du 18 avril 2012 (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Par la suite, plus de 200 personnes ont reçu un constat d’infraction. Ils ont ensuite été emmenés par fourgons cellulaires et par autobus dans divers postes de police de la région. M. Lespérance dit avoir été amené à un poste de police sur le boulevard Gréber.

Avec les informations d’Alexandra Angers