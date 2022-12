Cyberattaque contre l’Hôpital pour enfants SickKids à Toronto

SickKids dit avoir décrété une alerte de niveau gris (défaillance du système) dimanche à 21 h 30 après la découverte de la cyberattaque.

L'établissement explique que plusieurs de ses réseaux sont touchés, y compris certaines lignes téléphoniques, pages web et systèmes corporatifs, en plus de quelques cliniques internes.

« Les soins aux patients continuent et il n'y a actuellement aucune preuve selon laquelle des renseignements personnels ou des dossiers médicaux seraient touchés. » — Une citation de Hôpital SickKids de Toronto (communiqué)

L'Hôpital dit avoir alerté le gouvernement et ses partenaires et a déclenché une enquête. SickKids a retenu les services d'experts externes pour résoudre la panne aussi rapidement que possible .

Entretemps, l'établissement prévient les membres du public qu'ils pourraient avoir de la difficulté à appeler l'hôpital ou à consulter sa page web d'information AboutKidsHealth.ca.

Cette cyberattaque survient alors que SickKids fait face comme d'autres hôpitaux pédiatriques au pays à un nombre élevé d'infections respiratoires et d'hospitalisations chez les enfants.