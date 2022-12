Une importante tempête hivernale en prévision dès jeudi soir et pour la fin de semaine

Environnement Canada prévoit une importante tempête hivernale vers la fin de la semaine et dans la fin de semaine des Fêtes, dans les régions d’Ottawa, de l’est ontarien et de l’Outaouais.

Une alerte est en vigueur dans plusieurs secteurs. Les précipitations pourraient commencer sous forme de pluie ou de neige, tard jeudi, avant de se changer possiblement en pluie, tôt vendredi.

Les températures devraient toutefois rapidement chuter ensuite, ce qui pourrait produire un gel soudain dans les régions qui recevront de la pluie.

La chute rapide des températures s'accompagnera de vents forts et possiblement destructeurs, ainsi que de neige qui pourrait être parfois forte. Il pourrait y avoir du blizzard, tard vendredi, et jusque dans la fin de semaine pour les régions sous les vents du lac Huron et de la baie Georgienne.

Un épisode de plusieurs jours de neige est prévu, causé par l'effet de lac sous l'effet de ce système sur les régions à l'est des Grands Lacs, et ce, jusqu'au cours de la fin de semaine.

Bien que le degré de confiance concernant une tempête hivernale aux répercussions importantes soit élevé, les détails en ce qui a trait à la force des vents ainsi qu'au type et à la quantité de précipitations demeurent très incertains pour le moment , prévient toutefois Environnement Canada, qui encourage la population à surveiller les prévisions locales et les plus récentes alertes.

Les conditions routières pourraient devenir dangereuses, ajoute-t-on, et il est donc prudent d’envisager de modifier ses plans pour la fin de semaine des Fêtes. Des pannes de courant généralisées sont possibles.