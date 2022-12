La N.-É. dépense 5 millions $ pour faire décoller un projet de logements à Sydney

Le projet de l'ancien hippodrome de Tartan Downs est promu par un groupe local à but non lucratif sur un terrain appartenant à l'Université du Cap-Breton (CBU).

Selon les plans rendus publics en mars, l'Association Urban Neighborhood Development envisage de construire jusqu'à 430 logements dans ce qui serait un tout nouveau quartier.

Le projet comprendra des maisons en rangées et des immeubles à appartements sur une propriété de 9,7 hectares achetée par CBU il y a près de trois ans.

L'argent vient dans le cadre d'une annonce de financement de 8 millions $ pour augmenter les options de logement pour les étudiants de niveau postsecondaire .

Les étudiants seraient libres de louer des appartements sur le site, mais le projet ne réserve spécifiquement aucune unité pour les étudiants, que ce soit de l'université ou du collège communautaire local.

Le président de l'Association Urban Neighborhood Development, Kent MacIntyre, explique que le projet sera construit en plusieurs phases et comprendra un mélange de logements au prix du marché et d'unités abordables. Photo : Gracieuseté de la Municipalité du comté de Richmond

Kent Macintyre, président de l'association de développement et responsable des projets spéciaux à CBU, s’attend à ce que les étudiants puissent se permettre certains des appartements désignés comme logements abordables .

Il explique que la contribution de 5 millions $ est l'engagement le plus important à ce jour pour le projet et pourrait aider à payer l'installation des services avant la construction. Il estime que ça pourrait coûter jusqu’à 7 millions $ pour construire des rues, des trottoirs, des égouts et des conduites d'eau.

Donc ces 5 millions $ pourraient très bien démarrer les choses du point de vue de l'infrastructure , admet Kent Macintyre.

Nous parlerons au gouvernement provincial pour diriger cet argent dans ce sens.

Il espère que les travaux sur le projet commenceront en 2023 et que certains des premiers immeubles d'appartements seront ouverts en 2024 ou au début de 2025.

Ça va dépendre de la rapidité avec laquelle on pourra démarrer en 2023 , dit-il.

Brian Wong est le ministre de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse, Brian Wong, n'est pas découragé par ce délai.

J'aurais aimé que nous arrivions au gouvernement avec des logements étudiants déjà en cours , admet le ministre Wong.

Nous ne pouvons pas construire des logements étudiants du jour au lendemain. Donc, si cela prend jusqu'en 2024, cela prendra jusqu'en 2024, mais au moins, nous aurons fait démarrer les choses et donné de l'espoir aux gens.

Le ministre soutient que l'investissement à Sydney est bon pour les étudiants et la communauté.

L'Université du Cap-Breton a désespérément besoin de logements , rapporte Brian Wong. Ils ont eu une forte augmentation de leur population étudiante, en particulier des étudiants internationaux.

Brian Wong a aussi annoncé une contribution de 3 millions $ à L'École de théologie de l’Atlantique pour effectuer les réparations nécessaires à sa résidence, moderniser les cuisines et les salles de bains communes et convertir certaines chambres en occupation double.

Au total, l'école ajoutera de l'espace pour 32 étudiants supplémentaires dans la résidence qui passera de 65 à 97 places.