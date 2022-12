Un étudiant périt dans l’incendie d’une maison au Cap-Breton

Les autorités n’ont pas confirmé son identité.

Le président de l’association des étudiants de l’Université du Cap-Breton, Damanpreet Singh, explique qu’il est allé sur les lieux après l’incendie et qu’il a subi un choc en apprenant qu’un étudiant était mort.

Il faisait des études post-baccalauréales en analytique des affaires. Il est arrivé ici à Sydney en septembre 2021. Il travaillait dans les services de garderie. C'était une très bonne personne , affirme M. Singh.

L’étudiant était originaire du sud de l’Inde, selon M. Singh, qui est lui-même originaire du nord de l’Inde.

Nous nous trouvons ici loin de nos familles et nous avons parfois le mal du pays. La mort d’un jeune homme est bouleversante pour notre communauté parce que nous avons des rêves, nous voulons faire rayonner le nom de nos parents, le nom de nos familles , explique Damanpreet Singh.

Un incendie mortel

Les pompiers ont répondu à un appel téléphonique signalant un feu dans les poubelles du 222, rue Park, vers 15 h 10, samedi, précise le chef adjoint du service régional d’incendie du Cap-Breton, Chris March.

À leur arrivée, avant même de descendre de leur camion, les pompiers ont constaté que le feu avait gagné la maison et qu’il dégageait une fumée très épaisse, explique-t-il.

Après l’incendie, les pompiers ont trouvé le corps de l’étudiant à l’intérieur. M. March ne pouvait pas donner de renseignement à son sujet.

Les causes de l’incendie font l’objet d’une enquête de la police régionale du Cap-Breton et du prévôt des incendies, dit-il. Personne d’autre n’a été blessé et aucune propriété voisine n’a été endommagée, selon les pompiers.

La communauté appuie les rescapés

Huit étudiants étrangers habitaient dans cette maison, indique Damanpreet Singh, qui a rencontré les sept rescapés après les faits.

L’association des étudiants et des résidents de Sydney font des dons pour les aider, notamment des vêtements et de la nourriture, dit-il.

L'association des étudiants a transmis ses condoléances à la famille de l'étudiant mort et lui a offert de l’aider autant que possible, ajoute M. Singh.