Le budget de Gaspé gonflé par l’inflation, mais poussé par le développement

Selon le maire de Gaspé Daniel Côté, cette augmentation s’explique par la hausse du taux d'inflation, évaluée à 7,1 % cette année, ainsi que par l'explosion des coûts de construction, du carburant et des taux d'intérêt.

Elle se traduit par une hausse moyenne de 107 $ du compte de taxes pour une maison de 175 500 $, une augmentation que le maire qualifie de raisonnable dans les circonstances.

Ainsi, le conseil a décidé de s’approprier 1,7 million de ses surplus financiers pour limiter la hausse des taxes foncières pour ses citoyens. On profite de nos nouveaux revenus qui s’en viennent pour utiliser une partie de nos surplus. [...] Cette année, on utilise plus ce coussin financier que d’habitude. C’est nécessaire dans le contexte actuel sinon on refilait la facture aux citoyens , indique le maire de Gaspé.

« Si on ne pigeait pas dans nos surplus, on serait à 22 % d’augmentation de nos comptes de taxes. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, s'appuie beaucoup sur les futurs projets en développement économique de la Ville pour atteindre l'équilibre budgétaire en 2024. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

L'élu ajoute que le désir de développement de la ville entraîne également des investissements supplémentaires pour la prochaine année. En effet, le plan triennal de Gaspé accapare une somme considérable des finances municipales, soit 109,8 millions de dollars sur 3 ans. 69 millions de cette enveloppe sont dédiés aux obligations légales comme la mise aux normes du système d’aqueduc et d'égout de Rivière-au-Renard , souligne Daniel Côté

En contrepartie, la Ville de Gaspé mise sur ce développement pour toucher des revenus supplémentaires. Les derniers investissements à l’aéroport [Michel-Pouliot] portent fruit. Les profits vont augmenter de 125 000 $ l’an prochain après des années creuses en raison de la pandémie , croit Daniel Côté, ajoutant que Gaspé a présentement le vent dans les voiles.

De plus, la Ville possède de nombreux bâtiments déjà construits, mais qui ne sont toujours pas compris dans le rôle d'évaluation qui aura lieu l’année prochaine. L’agrandissement de l’usine de LM Wind Power, la maison des aînés de Rivière-au-Renard et le nouveau garage du ministère des Transports du Québec vont notamment y figurer.

Ces trois projets à eux seuls représentent plus de 250 millions de dollars d’investissements, ce qui pourrait générer des augmentations potentielles de richesse foncière, donc de revenus pour la Ville , explique l’élu qui ne désire cependant pas spéculer tout de suite sur la valeur de ces futurs revenus fonciers.

Par ailleurs, Gaspé a plusieurs projets en branle tels que le projet de la Capitale des pêches de Rivière-au-Renard qui sera complété en 2023, ainsi que la nouvelle route rattachant le parc industriel des Augustines au port de Sandy Beach pour transporter les pales éoliennes.

L'actuel aréna de Gaspé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Également, la Ville compte aller de l'avant avec la première phase (plans et devis) du nouveau complexe sportif de Gaspé. Cependant, prévient Daniel Côté, Gaspé doit pouvoir mettre la main sur des subventions gouvernementales avant de franchir d'autres étapes. La Ville prévoit y aménager une glace de dimension nord-américaine en plus d’un terrain synthétique et d’une piste de course.

Au cours de la prochaine année, le maire s'attend à ce que Québec prenne des mesures financières nécessaires pour aider les municipalités à absorber l'effet de la hausse marquée des coûts sur leurs budgets.

Daniel Côté a rappelé sa déception à la suite du silence du gouvernement face à la demande, à la veille des élections provinciales, de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) d’accorder 1 milliard de dollars aux villes de la province pour les aider à contrer l’inflation.

Le maire de Gaspé Daniel Côté se désole de n'avoir aucun soutien financier de la part de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Pour Gaspé, ça représentait probablement autour de 800 000 $ [d’aide financière], ce qui aurait permis d’avoir une hausse de taxe encore plus digeste [pour les citoyens] , fait valoir Daniel Côté, aussi président de l' UMQ .

L’équilibre budgétaire devrait être atteint en 2024 grâce à tous les nouveaux projets de la Ville, selon Daniel Côté.