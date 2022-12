La rencontre entre Justin Trudeau et François Legault aura lieu mardi à Montréal

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault se rencontreront mardi à Montréal, après que leur important entretien eut été annulé vendredi en raison de la tempête de neige qui a touché le Québec et l'Ontario.

La rencontre avec le premier ministre et son homologue aura lieu [mardi]. Cette rencontre a pour but de travailler sur nos priorités communes comme le coût de la vie, la santé, la promotion du français, les investissements en infrastructures et la pénurie de main-d'œuvre , a indiqué lundi Ann-Clara Vaillancourt, attachée de presse du premier ministre Justin Trudeau.

Mme Vaillancourt avait affirmé vendredi que M. Trudeau n'avait pas été en mesure de se déplacer à Montréal, tout en indiquant que les deux hommes avaient pu se parler au téléphone et aborder plusieurs sujets, dont la COP15 sur la biodiversité et l'immigration.

Concernant l'immigration, en entrevue la semaine dernière avec La Presse canadienne, M. Trudeau avait affirmé que le Québec avait la capacité d'accueillir jusqu'à 112 000 immigrants, une déclaration fustigée par le gouvernement Legault.

M. Trudeau avait dû clarifier plus tard ses propos, affirmant qu'il n'avait pas voulu proposer de chiffres pour le Québec.

En ce qui a trait à la santé, le Québec, avec les autres provinces canadiennes, plaide depuis des années pour une augmentation substantielle des transferts fédéraux.

Le gouvernement Trudeau a affirmé qu'il les hausserait à condition que les provinces et territoires collaborent à un système national de partage de données en santé. M. Legault attend toutefois une offre concrète de la part du gouvernement fédéral.

Les deux premiers ministres s'étaient rencontrés le mois dernier en marge du Sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie.